Memur maaş katsayısında yapılan artışlar, yalnızca kamu çalışanlarını değil; sosyal devlet anlayışı kapsamında ödenen pek çok destek kalemini de doğrudan etkiliyor. 2026 yılına girilmesiyle birlikte, Ocak zammı sonrasında evde bakım maaşında yaşanan artış kamuoyunun en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki, evde bakım maaşı ne kadar oldu 2026? Ocak zammı ile yeni evde bakım parası kaç TL? Detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU 2026?

Evde bakım maaşı, memur maaş katsayısına endeksli olarak belirlenen sosyal yardım kalemleri arasında bulunuyor. Bu nedenle memur maaşlarında yapılan her artış, evde bakım ödemelerine de doğrudan yansıyor.

2025 yılının Temmuz– Aralık döneminde evde bakım maaşı 11.701 TL olarak uygulanıyordu. Aralık ayı enflasyon oranının yüzde 0,89 olarak açıklanmasının ardından, memur maaşlarına yapılacak toplam zam oranı yüzde 18,60 olarak kesinleşti.

Bu artış doğrultusunda yapılan güncelleme ile birlikte, 2026 yılı itibarıyla evde bakım maaşı 13.878 TL seviyesine yükseldi.

OCAK ZAMMI İLE YENİ EVDE BAKIM PARASI KAÇ TL?

Ocak ayında yürürlüğe giren zam, memur maaşlarına yapılan artışla eş zamanlı olarak evde bakım yardımını da kapsadı. Memur maaş katsayısındaki yükseliş, evde bakım parasının yeniden hesaplanmasına neden oldu.

Zam Hesaplaması Nasıl Yapıldı?

2025 Temmuz–Aralık dönemi evde bakım maaşı: 11.701 TL

Memur maaşlarına yapılan toplam zam oranı: %18,60

Zam sonrası yeni evde bakım maaşı: 13.878 TL

Bu hesaplama, memur maaşlarına uygulanan artış oranının evde bakım ödemelerine birebir yansıtılması esasına dayanıyor. Böylece Ocak zammı ile birlikte evde bakım parası 13 bin TL bandının üzerine çıkmış oldu.