ESP hangi ülke, ESP hangi takım, ESP ne demek, 2026 Dünya Kupası ESP açılımı ne?

2026 yılında düzenlenecek olan dev organizasyon öncesinde, ekran başındaki izleyiciler skor tabelalarında yer alan MEESP hangi ülke ve ESP hangi takım gibi bilgilere ulaşmak istiyor. Arama motorlarında popülerleşen 2026 Dünya Kupası ESP açılımı ve ESP ne demek aramalarına yönelik hazırladığımız bu rehber, turnuva boyunca karşınıza çıkacak olan bu kısaltmanın tüm teknik detaylarını içeriyor. İşte uluslararası organizasyonların vazgeçilmez kodu olan ESP ve temsil ettiği takım hakkında bilmeniz gerekenler!

DÜNYA KUPASI ESP HANGİ ÜLKE?

Dünya Kupası skor tabelalarında gördüğün ESP kısaltması, futbolun devlerinden İspanya'yı temsil eder. İşte ESP koduyla ilgili tüm detaylar:

ESP Hangi Ülke ve Takım?

ESP, İspanya (Spain) ülkesini ve İspanya Millî Futbol Takımı'nı tanımlar. FIFA ve IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) gibi kuruluşlar tarafından İspanya için kullanılan resmi üç harfli koddur.

ESP Ne Demek ve Açılımı Ne?

Bu kısaltma, İspanya'nın kendi dilindeki adı olan España kelimesinden gelir. Birçok ülke kodunda İngilizce isimler (GER - Germany gibi) temel alınsa da, İspanya için yerel ismi olan "España" esas alınarak ESP kodu oluşturulmuştur.

2026 Dünya Kupası'nda İspanya

İspanya, turnuvanın favorilerinden biri olarak H Grubu'nda yer alıyor. Gruptaki rakipleri tanıdık: Uruguay, Suudi Arabistan (SAU) ve Yeşil Burun Adaları (CPV).

İspanya'nın grup aşamasındaki maç programı şöyle:

İspanya - Yeşil Burun Adaları: 15 Haziran 2026 (Atlanta)

İspanya - Suudi Arabistan: 21 Haziran 2026 (Atlanta)

Uruguay - İspanya: 27 Haziran 2026 (Guadalajara)

"La Roja" (Kırmızılar) lakaplı İspanya, 2010 yılındaki şampiyonluğunun ardından 2026'da yeniden kupayı müzesine götürmek için sahaya çıkıyor.