ENFLASYON ŞUBAT 2026: Aylık enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Şubat ayı enflasyon tahminleri neler?

Şubat 2026 enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Ekonomi gündemi, TÜİK'in açıklayacağı verilerle şekillenecek. Aylık enflasyon ne zaman ve hangi saatte duyurulacak? Uzmanların tahminleri ne yönde? Fiyat artışları ve ekonomik göstergeler üzerinde yaratacağı etkiler merak konusu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ŞUBAT ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şubat 2026 ayına ait enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Mart 2026 Salı günü açıklanacak. TÜİK, her ayın başında bir önceki aya ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini yayımlayarak hem aylık hem de yıllık enflasyon oranlarını kamuoyuyla paylaşır. Bu açıklama, ekonomik göstergeler, kamu politikaları, kira artışları ve fiyat istikrarı açısından piyasalar tarafından yakından takip edilir.

Şubat ayı verileri, Ocak 2026'ya ilişkin TÜFE verilerinin ardından gelecek ve ekonomik trendlerin değerlendirilmesinde kritik bir gösterge olacak. Özellikle son dönemde yüksek seyreden enflasyon oranları nedeniyle, bu açıklama yatırımcılar, iş dünyası ve tüketiciler için büyük önem taşıyor.

ŞUBAT ENFLASYON RAKAMLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

TÜİK'in geçmiş uygulamalarına göre, her ay açıklanan enflasyon verileri genellikle sabah saatlerinde, saat 10.00 civarında yayımlanıyor. Şubat 2026 enflasyon rakamları da 10.00'da açıklanacak ve veri açıklandığı anda, medyada ve finans platformlarında anlık olarak paylaşılacak.

Saatin önemi, piyasaların bu veriler açıklanmadan önce pozisyon almasını engellemek ve verilerin eşit şekilde kamuoyuna ulaşmasını sağlamak. Açıklama sonrası döviz, altın ve borsa piyasalarında ani hareketlenmeler görülebilir, bu nedenle hem yatırımcılar hem de ekonomistler verileri yakından takip ediyor.

ŞUBAT AYI ENFLASYON TAHMİNLERİ NELER?

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ve 33 ekonomistin katıldığı beklenti anketine göre Şubat ayı enflasyonu için dikkat çeken tahminler şöyle:

Aylık enflasyon beklentisi: Ortalama %2,87

Tahmin aralığı: %2,30 – %3,39

Yıllık enflasyon tahmini: Ocak ayında %30,65 olan yıllık enflasyonun Şubat ayı itibarıyla %31,42'ye yükselmesi bekleniyor.

Ekonomistler, Şubat ayı enflasyonunda özellikle enerji, kira ve gıda fiyatlarının etkili olacağını öngörüyor. Bu veriler, kira artış oranları, asgari ücret düzenlemeleri ve kamu politikaları açısından kritik öneme sahip. Ayrıca piyasalar, TÜİK'in açıklayacağı verilerin, yılın geri kalan aylarına ilişkin ekonomik öngörüler ve para politikası kararları üzerinde belirleyici olacağını düşünüyor.

Özetle, Şubat ayı enflasyonu yalnızca bir rakam değil; ekonomik beklentilerin, tüketici fiyatlarının ve piyasa hareketlerinin yönünü gösterecek önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.