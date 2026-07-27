Temmuz 2026 döneminde emekli maaşlarına uygulanan yüzde 17,76'lık zam sonrasında en düşük emekli aylığı 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükseltildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda da kabul edilen düzenleme ile birlikte gözler şimdi Resmi Gazete'de yayımlanacak karara çevrildi. Peki, En düşük emekli aylığı farkı ne zaman yatacak? SSK, BAĞ-KUR en düşük emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? Detaylar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI FARKI NE ZAMAN YATACAK?

En düşük emekli maaşının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesini öngören düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun ardından Meclis Genel Kurulu'nda da kabul edildi.

Düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yasal süreç tamamlanmış olacak.

Mevcut durumda en düşük emekli aylığı farkı ne zaman yatacak? sorusuna ilişkin SGK tarafından açıklanmış resmi bir ödeme takvimi bulunmuyor.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK), 3.552 TL'lik maaş farkı ödemelerine ilişkin tarihleri kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

SSK BAĞ-KUR EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Temmuz 2026 itibarıyla emekli maaşlarına yüzde 17,76 oranında zam yapıldı. Bu düzenleme kapsamında en düşük emekli maaşı 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye çıkarıldı.

4A SSK emeklileri için ödeme tarihleri şöyle:

Tahsis numarası sonu 9: 17 Temmuz

7: 18 Temmuz

5: 19 Temmuz

3: 20 Temmuz

1: 21 Temmuz

8: 22 Temmuz

6: 23 Temmuz

4: 24 Temmuz

2: 25 Temmuz

0: 26 Temmuz

BAĞKUR EMEKLİ MAAŞ ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Bağ-Kur (4B) emeklilerinin zamlı maaş ödemeleri ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.