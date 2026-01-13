Emre Bilgin kimdir? Beşiktaş'ın kalecisi Emre Bilgin kaç yaşında, nereli?

Süper Lig'in genç yıldızlarından Emre Bilgin, Beşiktaş kalesindeki performansıyla gündemde. Peki, bu yetenekli kaleci kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kariyerindeki dönüm noktaları ve geleceğe dair planları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

EMRE BİLGİN KİMDİR?

Emre Bilgin, Beşiktaş'ta kaleci pozisyonunda görev yapan genç ve yetenekli bir Türk futbolcudur. Alt yapısından yetiştiği Beşiktaş'ta A takım kadrosunda yer almakta ve Süper Lig'de forma giymektedir. Millî takım seviyelerinde de çeşitli yaş gruplarında Türkiye'yi temsil etmiştir.

EMRE BİLGİN KAÇ YAŞINDA?

Emre Bilgin, 26 Şubat 2004 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 21 yaşındadır.

EMRE BİLGİN NERELİ?

Emre Bilgin'in doğum yeri metinde belirtilmemiştir.

EMRE BİLGİN'İN KARİYERİ

Futbola 2013 yılında Bayrampaşa Demirspor'da başlayan Emre Bilgin, 17 Ekim 2014'te Beşiktaş altyapısına transfer oldu. 10 Ağustos 2020'de henüz 16 yaşındayken Beşiktaş ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı ve A takım kadrosuna alındı.

Süper Lig'de ilk maçına 19 Mart 2022'de Hatayspor karşısında çıktı ve bu sezonda 3 maçta süre aldı, kalesinde 2 gol gördü. 6 Temmuz 2023'te bir sezonluk kiralık olarak Fatih Karagümrük'e transfer oldu. Millî takım kariyerinde Türkiye U15, U16, U18 ve U19 takımlarında toplam 21 maçta forma giydi ve 2022 itibarıyla Türkiye U21 kadrosunda yer almaktadır.