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Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu hakkında ortaya atılan istifa iddiası spor gündeminde yer aldı. Sarı-lacivertli takımda sezon sonunda yapılması planlanan başkanlık seçimi öncesinde Belözoğlu'nun görevinden ayrılabileceği öne sürüldü. Ancak teknik adamın istifa ettiğine ilişkin resmî bir açıklama bulunmuyor. Peki, Emre Belözoğlu istifa mı etti, Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Detaylar...

EMRE BELÖZOĞLU İSTİFA MI ETTİ?

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevinden istifa ettiğine ilişkin doğrulanmış bir açıklama yapılmadı.

17 Kasım 2026 tarihinde yayımlanan bir haberde, Belözoğlu'nun yeni başkan ve yönetim üzerinde baskı oluşmaması amacıyla seçim öncesinde görevini bırakabileceği ileri sürüldü. Ancak bu iddia kulüp veya teknik direktör tarafından doğrulanmadı.

EMRE BELÖZOĞLU FENERBAHÇE'NİN BAŞINA NE ZAMAN GEÇTİ?

Fenerbahçe, 3 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı bildirimde Emre Belözoğlu ile Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için anlaşmaya varıldığını duyurdu. Kulübün açıklamasının ardından Belözoğlu yeniden sarı-lacivertli takımın teknik direktörlük görevini üstlendi.

46 yaşındaki teknik adam, daha önce de Fenerbahçe'de futbolcu, sportif direktör ve teknik direktör olarak görev yapmıştı.