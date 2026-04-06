Emekliye ÖTV'siz araç listesi: Hangi modeller ÖTV'den muaf olacak? Emekliye ÖTV'siz araç Meclis'ten geçti mi, kimler alabilir?

2026 yılı itibariyle Türkiye’de Özel Tüketim Vergisi ( Ötv ) muafiyeti ile araç edinme konusu milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Özellikle emekliler ve engelli bireyler için sunulması planlanan vergi avantajları, araç sahibi olmayı daha ulaşılabilir hale getiriyor. Peki, Emekliye Ötv'siz araç Meclis'ten geçti mi, kimler alabilir? Emekliye Ötv'siz araç listesi haberimizde.

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇLAR LİSTESİ 2026: HANGİ MODELLER ÖTV'DEN MUAF OLACAK?

2026 yılı itibariyle Türkiye’de Özel Tüketim Vergisi ( Ötv ) ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) muafiyeti ile araç satın alma konusu yeniden gündemde. Özellikle emekliler ve engelli bireyler için araç edinme imkanlarını artırmayı hedefleyen düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yapılan son değişikliklerle şekillendi.

Ötv muafiyetinden yararlanabilecek araçların listesi, motor silindir hacmi fark etmeksizin ÖTV ve diğer vergiler dahil 2.873.900 TL altındaki fiyatlarla sınırlı tutuluyor. Ayrıca araçların en az yüzde 40 yerli üretim olması gerekiyor. Bu kapsamda ÖTV’siz alınabilecek modeller arasında:

Togg T10X ve T10F

Fiat Egea Sedan ve Egea Cross

Renault Clio, Megane Sedan ve Duster

Toyota Corolla, Corolla Hybrid ve C-HR

Hyundai i20 ve Bayon

Bu düzenleme, araç sahibi olmak isteyen emeklilere ve belirli engelli bireylere önemli bir avantaj sunuyor.

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan ÖTV muafiyeti teklifi henüz yasalaşmış değil. Kanun teklifi şu aşamada sadece teklif aşamasında bulunuyor ve Resmi Gazete’de yayımlanmadığı için henüz yürürlüğe girmemiş durumda.

Meclis gündemindeki bu teklif, tüm emeklileri kapsamıyor. Özellikle SSK (4/1-a) emeklileri ve Emekli Sandığı kapsamındaki memur emeklileri bu düzenlemenin dışında kalıyor. Eğer kabul edilirse, uygulama büyük ihtimalle sınırlı kalacak ve sadece belirli Bağ-Kur emeklilerini kapsayacak.

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ KİMLER ALABİLİR?

Kanun teklifi metnine göre, ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek emekliler şu şekilde sınırlanıyor:

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında esnaf veya sanatkâr statüsünde olanlar

5510 sayılı Kanun’un 4/1-b maddesi (Bağ-Kur) kapsamında yaşlılık aylığı alan emekliler

Bu kapsamda SSK (4/1-a) emeklileri yani işçi emeklileri ve memur emeklileri (Emekli Sandığı) kapsam dışında kalıyor. Bazı haberlerde çiftçi veya tarım Bağ-Kur emeklileri de belirtilse de, teklif esas olarak esnaf ve sanatkâr Bağ-Kur emeklilerine odaklanıyor.

EMEKLİ ÖTV'SİZ ARAÇ ŞARTLARI NELER?

ÖTV muafiyetinden yararlanacak emekliler ve engelli bireyler için belirlenen şartlar şöyle sıralanıyor:

Engel oranı ve durum belgesi

Ortopedik engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan bireyler

Resmi sağlık kurulu raporu ile sürücü belgesi alamayacağı doğrulanmış kişiler

Araç fiyatı ve yerli üretim şartı

ÖTV ve diğer vergiler dahil araç bedeli 2.873.900 TL’nin altında olmalı

Aracın en az yüzde 40 yerli üretim olması gerekiyor

ÖTV muafiyeti süresi

Kanunda belirtilen taşıtların ilk satın alımında, 10 yılda bir defa ÖTV istisnası uygulanacak.

Bu düzenleme, engelli bireylerin ve belirli emekli gruplarının araç edinimini kolaylaştırmayı amaçlarken, her grup için farklı kriterler içeriyor. Özellikle sürücü belgesi alamayan ortopedik engelliler için araç alımında vergi avantajı sağlanmış oldu.