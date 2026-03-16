Emekliye ÖTV'siz araç kabul edildi mi, ne oldu? SON DAKİKA! Emekliye ÖTV'siz araba şartları! Son durum ne?

Emekliye ÖTV siz araç ne oldu? Bağ-Kur üzerinden emekli olan esnaf ve sanatkârlar için otomobil alımında ÖTV muafiyeti getirilmesini içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Teklifte, belirli şartları taşıyan emeklilere bir defaya mahsus vergi istisnası tanınmasına yönelik hükümler yer alıyor.

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARABA ŞARTLARI

Meclis'e sunulan kanun teklifinde, Bağ-Kur'dan emekli olan esnaf ve sanatkârlar için otomobil alımında ÖTV istisnası uygulanmasına yönelik düzenleme yer alıyor. Teklifte, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında bulunan kişiler ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4/1-b maddesine göre Bağ-Kur kapsamında emekli aylığı alan vatandaşların bu haktan yararlanabilmesi öngörülüyor. Bu kapsama giren emekliler gerekli şartları sağlamaları halinde binek otomobil satın alırken ÖTV ödemeden araç sahibi olabilecek.

Teklifte yer alan düzenlemeye göre ÖTV istisnası emeklilik tarihinden itibaren 5 yıl içinde yalnızca bir kez kullanılabilecek. Ayrıca vergi muafiyetiyle satın alınan araçların 5 yıl boyunca satılması veya devredilmesi mümkün olmayacak. Söz konusu sınırlama ile vergi avantajından yararlanılarak alınan araçların ticari amaçlarla el değiştirmesinin önüne geçilmesine yönelik hükümler yer alıyor.

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ KABUL EDİLDİ Mİ?

Bağ-Kur emeklilerine otomobil alımında ÖTV muafiyeti sağlanmasını içeren düzenleme şu aşamada Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuş bir kanun teklifi niteliği taşıyor. Teklif henüz yasalaşmış bir düzenleme değil ve Meclis'teki yasama süreci devam ediyor. Bu nedenle teklifin yürürlüğe girmesi için gerekli aşamaların tamamlanması gerekiyor.

Türkiye'de yasama sürecinde kanun teklifleri öncelikle Meclis Başkanlığı'na sunuluyor ve ardından ilgili komisyonlarda ele alınıyor. Komisyonlarda görüşülen düzenlemeler daha sonra Genel Kurul gündemine geliyor ve oylamaya sunuluyor. Teklif kabul edilmesi halinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ TEKLİFİNİ KİM SUNDU?

Bağ-Kur emeklisi esnaf ve sanatkârlara otomobil alımında ÖTV muafiyeti sağlanmasına yönelik düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi olarak sunuldu. Teklif, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz tarafından hazırlandı.

Son dönemde emeklilerin ekonomik koşullarına ilişkin çeşitli öneriler kamuoyunda tartışılırken, otomobil alımında vergi istisnası getirilmesine yönelik düzenleme de bu başlıklar arasında yer aldı. Meclis'e sunulan teklif kapsamında belirli şartları taşıyan Bağ-Kur emeklilerinin bir defaya mahsus olmak üzere otomobil satın alırken ÖTV ödememesi öngörülüyor.