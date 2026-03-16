Emekli maaşları ne zaman yatacak? Bayram öncesi 4A, 4B, 4C emekli maaşları ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin maaş ve ikramiye ödemeleri yeniden gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere yapılacak Mart ayı ödemelerine ilişkin takvimi açıkladı.

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamaya göre SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alan emeklilerin Mart ayı maaşları ile bayram ikramiyeleri belirlenen takvim doğrultusunda hesaplara yatırılacak. Açıklanan takvimde her sigorta kolu için ödeme günleri farklı tarihlere ayrılırken, emeklilerin maaşları ile birlikte bayram ikramiyeleri de aynı süreçte hesaplara aktarılacak.

SSK kapsamında emekli olan vatandaşlar için ödeme günleri normal maaş takvimine göre yeniden düzenlendi. Normal ödeme günü 17, 18, 19 ve 20 olan emeklilerin maaşları ve bayram ikramiyeleri 14 Mart 2026 tarihinde yatırılacak. Normal ödeme günü 21, 22 ve 23 olanlar ödemelerini 15 Mart 2026'da alacak. Normal ödeme günü 24, 25 ve 26 olan emekliler için ödeme tarihi ise 16 Mart 2026 olarak açıklandı.

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Ramazan Bayramı yaklaşırken milyonlarca emekli maaş ve bayram ikramiyelerinin bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağını merak ediyordu. Konuya ilişkin açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapıldı ve emekli maaşları ile bayram ikramiyelerinin Mart ayı içinde belirlenen tarihlerde ödeneceği duyuruldu.

Açıklanan ödeme programına göre SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin maaşları ile bayram ikramiyeleri 14 Mart ile 19 Mart 2026 tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. Bu takvim kapsamında emekliler maaşlarını ve ikramiyelerini Ramazan Bayramı öncesinde hesaplarında görebilecek.

BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Bağ-Kur kapsamında aylık alan emekliler için ödeme günleri iki ayrı tarihte gerçekleştirilecek. Açıklanan takvime göre normal ödeme günü 25 ve 26 olan Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ile bayram ikramiyeleri 17 Mart 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak.

Normal ödeme günü 27 ve 28 olan Bağ-Kur emeklileri ise maaş ve bayram ikramiyelerini 18 Mart 2026 tarihinde alacak. Bu ödeme planı ile Bağ-Kur emeklilerinin de Mart ayı maaşları ve bayram ikramiyeleri bayramdan önce hesaplarına aktarılacak.