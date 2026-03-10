Milyonlarca emekli, Ramazan Bayramı öncesinde hesaplarına yatırılacak emekli bayram ikramiyesinin ödeme tarihini merakla bekliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılacak açıklama, bu yıl da emeklilerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Özellikle SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamında maaş alan emekliler için ödeme tarihleri farklılık gösterecek. Peki, Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak, bu hafta yatar mı? 4A, 4B, 4C'li Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu mu? Detaylar...

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

2026 yılında Ramazan Bayramı, 20-22 Mart tarihleri arasında idrak edilecek. Buna göre emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılacağı hafta 9-13 Mart olarak öngörülüyor.

SSK (4A) emeklileri, maaş aldıkları bankalar üzerinden ödemelerini alacak.

Bağ-Kur (4B) emeklileri, kendi banka hesaplarına yatırılacak.

Emekli Sandığı (4C) kapsamında olan hak sahipleri, maaş aldıkları bankalardan bayram ikramiyelerini tahsil edebilecek.

Ödemelerin bayramdan önce tamamlanması, emeklilerin nakit ihtiyaçlarını karşılamaları açısından büyük önem taşıyor.

2026 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl %33,3 artışla 4 bin TL'ye yükseltilen bayram ikramiyesinde 2026 için artış beklenmiyor. Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bütçe dengelerine dikkat çekerek ikramiye artışıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bu teklifte ikramiye artışı yer almıyor. SGK bütçesine 4'er bin TL için 150 milyar TL'lik kaynak ayırdık. İlerleyen zamanda ne olur bilemiyoruz ancak bütçe dengeleri açısından OVP kapsamında emekli aylığı artışlarında da kaynak üretmede zorlandık."

Ekonomik zorluklar ve küresel riskler nedeniyle, bu yıl bayram ikramiyesi tutarının 4.000 TL olarak sabit kalması bekleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ BU HAFTA YATAR MI?

Bayram ikramiyelerinin 9-13 Mart haftasında hesaplara yatırılması planlandığı için, emekliler bu hafta ödemelerini alabilecek. SGK, ödeme takvimini her yıl önceden duyuruyor ve 2026 yılı için de ödemelerin zamanında yapılacağı belirtiliyor.

Emeklilerin ve hak sahiplerinin dikkat etmesi gereken en önemli nokta, ödemelerin maaş aldıkları bankalar aracılığıyla gerçekleşeceği. Banka hesaplarının güncel olmaması veya farklı bankaya yönlendirilmesi durumunda ödemelerde gecikmeler yaşanabilir.

KİMLER EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?

Bayram ikramiyesinden sadece emekliler değil, SGK'dan gelir veya aylık alan tüm kişiler yararlanabiliyor. Bunlar arasında:

Emekliler

Maluller

Dul ve yetim aylığı alanlar

İş kazası sonrası sürekli iş göremezlik geliri alanlar

İş kazası sonrası sürekli iş göremezlik geliri alırken vefat eden kişilerin hak sahipleri

Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerde çalışmış ve Türkiye'den kısmi gelir/aylık alan kişiler

yer alıyor. Dolayısıyla ödemeler, yalnızca maaş alan kişilere değil, hak sahibi olan tüm SGK kapsamındaki vatandaşlara yapılacak.