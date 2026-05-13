Ekinciler Demir Çelik'in kimin, sahibi kim? Ekinciler Demir Çelik ne iş yapar?

Türkiye’nin köklü sanayi kuruluşları arasında yer alan Ekinciler Demir Çelik, uzun yıllara dayanan üretim geçmişi, entegre tesis yapısı ve yüksek kapasitesiyle demir-çelik sektöründe önemli bir konuma sahiptir. Peki, Ekinciler Demir Çelik'in sahibi Haluk Ekinci kimdir? Haluk Ekinci kaç yaşında, nereli? Detaylar...

EKİNCİLER DEMİR ÇELİK KİMİN, SAHİBİ KİM?

Ekinciler Demir Çelik’in sermaye yapısında %5 ve üzerinde paya sahip 6 ortak bulunmaktadır. Şirketin ortaklık dağılımı şu şekildedir:

Şirketin %54,71’i Ekinciler Holding’e aittir. Geriye kalan paylar ise %6,47’şer oranlarla Faruk Ekinci, Namık Kemal Ekinci, Haluk Ekinci, Tarık Ekinci ve Sıdıka Baytan arasında dağıtılmıştır.

Bu yapı, Ekinciler Demir Çelik’in büyük ölçüde holding kontrolünde olduğunu, aynı zamanda Ekinci ailesi üyelerinin de şirket ortaklığı üzerinden yapıda yer aldığını göstermektedir.

EKİNCİLER DEMİR ÇELİK NE İŞ YAPAR?

Ekinciler Demir Çelik, Türkiye’nin en köklü sanayi kuruluşlarından biri olan Ekinciler Grup bünyesinde faaliyet gösteren entegre bir demir-çelik üretim şirketidir. Temelleri 1964 yılında atılan Ekinciler Grup, zaman içinde üretim, lojistik ve dış ticaret alanlarını da kapsayan geniş bir sanayi yapısına dönüşmüştür.

1976 yılında Karabük’te kurulan haddehane ile üretim kapasitesini artıran şirket, kısa sürede bölgesel ölçekte önemli bir sanayi gücü haline gelmiştir. 1983 yılında İskenderun’da kurulan özel çelik tesisi ise büyüme sürecinde kritik bir aşama olmuştur.

Şirket günümüzde yaklaşık 2,7 milyon ton yıllık üretim kapasitesine sahiptir ve Türkiye’nin önemli çelik üreticileri arasında yer almaktadır. Ayrıca deprem dayanımı yüksek yapı çeliği üretimiyle öne çıkan “Eksismik Plus” markası da şirketin yenilikçi ürünleri arasında bulunmaktadır.