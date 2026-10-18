Eczacıbaşı Vakıfbank maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, Eczacıbaşı Vakıfbank nereden CANLI izlenir?

Eczacıbaşı Vakıfbank nereden CANLI izlenir sorusunun yanıtı netleşti. Derbi, TRT Spor Yıldız'dan şifresiz olarak yayınlanacağı için voleybolseverler maçı herhangi bir abonelik gerekmeden takip edebilecek. Karşılaşma ayrıca TRT Spor'un resmi internet sitesi ve TRT'nin dijital platformları üzerinden de canlı izlenebilecek. TRT Spor Yıldız hangi platformda kaçıncı kanalda? Tüm detaylar haberimizde…

ECZACIBAŞI VAKIFBANK MAÇI HANGİ KANALDA?

Eczacıbaşı - VakıfBank voleybol maçı, TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak. Sultanlar Ligi'nin yayın haklarına sahip olan TRT, derbiyi televizyon ve dijital platformları aracılığıyla voleybolseverlerle buluşturacak.

ECZACIBAŞI VAKIFBANK MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet. Eczacıbaşı - VakıfBank maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek için herhangi bir abonelik gerekmiyor.

ECZACIBAŞI VAKIFBANK NEREDEN CANLI İZLENİR?

TRT Spor Yıldız'a Türksat 4A uydusunun yanı sıra Digiturk'te 87, Tivibu'da 85, Turkcell TV+'ta 71 ve Kablo TV'de 242. kanal üzerinden ulaşılabiliyor. Maçı internetten izlemek isteyenler ise TRT Spor'un resmi internet sitesindeki TRT Spor Yıldız canlı yayın sayfasını ve TRT'nin dijital platformu tabii'yi kullanabiliyor. Kanal numaraları zaman içinde değişebildiğinden, izleyicilerin maç öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

ECZACIBAŞI VAKIFBANK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sultanlar Ligi'nde oynanacak Eczacıbaşı - VakıfBank maçı, bugün, 18 Ekim 2026 Pazar günü saat 18.00'de başlayacak.

ECZACIBAŞI VAKIFBANK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Derbi, Eczacıbaşı'nın iç saha maçlarını oynadığı İstanbul'daki Eczacıbaşı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Turuncu-beyazlı taraftarların, salonu doldurarak takımlarına destek vermesi bekleniyor.

SULTANLAR LİGİ'NDE DEV DERBİ

Eczacıbaşı ile VakıfBank arasındaki karşılaşmalar, Türk kadın voleybolunun en köklü ve en çekişmeli rekabetlerinden biri olarak biliniyor. Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da çok sayıda kupa kazanan iki takım, kadrolarındaki milli ve yabancı yıldızlarla her sezon şampiyonluk yarışının en güçlü adayları arasında gösteriliyor. Eczacıbaşı taraftarı önünde derbiden galibiyetle ayrılmayı hedeflerken, VakıfBank ise zorlu deplasmandan puanla dönmenin peşinde olacak.