Ebrar Karakurt kimdir? Ebrar Karakurt kaç yaşında, nereli?

Türk voleybolunun en başarılı isimleri arasında gösterilen Ebrar Karakurt, kulüp ve milli takım düzeyinde elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Başarılı sporcu hakkında "Ebrar Karakurt kimdir?", "Ebrar Karakurt kaç yaşında?" ve "Ebrar Karakurt nereli?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. İşte milli voleybolcunun yaşamı, kariyeri ve başarılarına ilişkin merak edilen bilgiler...

EBRAR KARAKURT KİMDİR?

Ebrar Karakurt, Türk kadın millî voleybol takımının ve Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı'nın formasını giyen milli voleybolcudur. Pasör çaprazı ve smaçör pozisyonlarında görev yapan Karakurt, güçlü hücum performansı ve mücadeleci oyun yapısıyla tanınmaktadır. VakıfBank altyapısında yetişen başarılı sporcu, kariyeri boyunca Türk Hava Yolları, Igor Gorgonzola Novara, Lokomotiv Kaliningrad ve Eczacıbaşı gibi önemli kulüplerde forma giydi.

EBRAR KARAKURT KAÇ YAŞINDA?

Ebrar Karakurt, 17 Ocak 2000 tarihinde doğdu. 2026 yılı itibarıyla 26 yaşındadır.

EBRAR KARAKURT NERELİ?

Ebrar Karakurt, Balıkesir doğumludur.

EBRAR KARAKURT'UN KARİYERİ

Ebrar Karakurt voleybola Balıkesir DSİ'de başladı, ardından VakıfBank altyapısına transfer olarak profesyonel kariyerinin temellerini attı. Kariyerinde sırasıyla VakıfBank, Türk Hava Yolları, İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımı, Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad ekibi ve Eczacıbaşı'nda forma giydi.

Milli takım kariyerinde de önemli başarılara imza atan Karakurt;

2023 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi şampiyonluğu,

2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası şampiyonluğu,

2023 Voleybol Dünya Kupası şampiyonluğu,

2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası ikinciliği

başta olmak üzere birçok uluslararası başarı elde etti.

Kulüp kariyerinde ise VakıfBank ile CEV Şampiyonlar Ligi, Sultanlar Ligi ve Dünya Kulüpler Şampiyonası zaferleri yaşadı. Lokomotiv Kaliningrad formasıyla Rusya Ligi şampiyonluğu kazanan milli voleybolcu, bireysel olarak da en iyi pasör çaprazı, en skorer oyuncu, en değerli oyuncu ve en iyi smaçör gibi çok sayıda ödüle layık görüldü. Günümüzde kariyerini Eczacıbaşı forması altında sürdürmektedir.