Dünya Kupası açılış maçı ne zaman, saat kaçta? 2026 Dünya Kupası maçları ne zaman başlıyor, ilk maç kimin, nerede oynanacak, eşleşmeler nasıl?

Futbol dünyasının en büyük organizasyonu olan 2026 FIFA Dünya Kupası yaklaşırken, açılış karşılaşmasına dair detaylar gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Turnuvanın başlangıç tarihi, ilk maçın oynanacağı ülke ve eşleşmeler futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. 2026 Dünya Kupası maçları ne zaman başlıyor, açılış maçında hangi takımlar sahaya çıkacak ve karşılaşma nerede oynanacak? İşte merak edilen tüm bilgiler...

2026 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kuzey Amerika’da düzenlenecek. 48 takımın katılacağı turnuvada toplam 104 karşılaşma oynanacak ve futbol dünyası yaklaşık bir ay boyunca büyük bir heyecana sahne olacak.

A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ 2026

A Milli Takım’ın Dünya Kupası grup maç programı şu şekilde açıklandı:

14 Haziran 2026 – 07.00: Avustralya - Türkiye

20 Haziran 2026 – 06.00: Türkiye - Paraguay

26 Haziran 2026 – 05.00: Türkiye - ABD

A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI İLK MAÇ KİMİN?

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk maçını Avustralya ile oynayacak. Karşılaşma 14 Haziran 2026 tarihinde saat 07.00’de başlayacak.

A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI GENİŞ KADROSU

Kaleci: Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha: Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün, Yusuf Sarı