Beşiktaş, 2025 sezonu öncesinde kadro yapılanmasını sürdürürken en kritik bölgelerden biri olan kale için dikkat çeken bir ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, Avrupa futbolunda farklı liglerde tecrübe kazanmış Kolombiyalı kaleci Devis Vásquez için temaslarını sıklaştırdı. Peki, Devis Vasquez Beşiktaş'a mı geliyor? Beşiktaş'ın yeni kalecisi Devis Vasquez kimdir? Detaylar haberimizde.

DEVIS VASQUEZ BEŞİKTAŞ'A MI GELİYOR?

Beşiktaş'ın kaleci transferinde öncelikli hedeflerinden biri haline gelen Devis Vásquez için Roma ile yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edildi. İtalyan gazeteci Marco Conterio'nun aktardığı bilgilere göre taraflar, opsiyonlu kiralama formülü üzerinde son detayları görüşüyor.

Siyah-beyazlı yönetim, bu transferde finansal riskleri minimize ederken rekabeti artırmayı hedefliyor. Satın alma opsiyonunun bulunması, Beşiktaş'ın uzun vadeli planlamasında Vásquez'e ciddi bir rol biçtiğini gösteriyor. Oyuncunun kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelmesi ihtimali güçlü görünüyor.

BEŞİKTAŞ'IN YENİ KALECİSİ DEVIS VASQUEZ KİMDİR?

Modern kaleci profiline sahip olan Devis Vásquez, fiziksel avantajları ve atletik yapısıyla öne çıkan bir file bekçisi. 1.95 metrelik boyu, ceza sahası hâkimiyeti ve refleksleriyle dikkat çeken Kolombiyalı kaleci, klasik çizgi kaleciliğinin yanı sıra savunma arkasını süpürebilen bir oyun anlayışına sahip.

Sağ ayağını kullanan Vásquez, ayakla oyunda gereksiz risklere girmeyen, daha çok güvenli pası tercih eden bir profil çiziyor. Özellikle yakın mesafe şutlardaki refleksleri ve hava toplarındaki zamanlaması, onu Süper Lig'in fiziksel yapısı için uygun bir aday haline getiriyor.

DEVIS VASQUEZ KAÇ YAŞINDA?

Devis Vásquez, 12 Mayıs 1998 doğumlu. 2025 yılı itibarıyla 27 yaşında olan kaleci, futbolcular için kritik kabul edilen olgunluk dönemine girmiş durumda.

DEVIS VASQUEZ NERELİ?

Kolombiyalı kaleci, Güney Amerika futbolunun önemli merkezlerinden biri olan Barranquilla şehrinde dünyaya geldi.

DEVIS VASQUEZ HANGİ TAKIMDA?

Devis Vásquez'in kulüp kariyeri, farklı liglerde kazandığı tecrübelerle dikkat çekiyor. Profesyonel yolculuğu şu şekilde ilerledi:

Barranquilla FC – Altyapı ve profesyonel çıkış

Guaraní (Paraguay) – Uluslararası vitrine çıkış

AC Milan – 2023 yılında Avrupa devine transfer

Sheffield Wednesday (Kiralık) – İngiltere Championship tecrübesi

Roma – Serie A kadrosunda yer aldı

Beşiktaş (Kiralık / Opsiyonlu) – Anlaşmaya yakın

Özellikle İngiltere Championship'te düzenli forma şansı bulduğu dönemde yüksek kurtarış yüzdesi yakalayan Vásquez, Avrupa temposuna uyum sağlayabildiğini kanıtladı.

BEŞİKTAŞ'A OLASI KATKISI VE TEKNİK ANALİZ

Beşiktaş'ın kaleci rotasyonunda yaşanan belirsizlikler göz önüne alındığında, Devis Vásquez transferi istikrar ve rekabet açısından kritik bir hamle olarak öne çıkıyor.

Oyun Stili ve Öne Çıkan Özellikler

Refleksler: Yakın mesafe şutlarda etkili

Fizik: 1.95 boyuyla duran toplarda avantaj

Hava topları: Güven veren çıkışlar

Pozisyon bilgisi: Açıyı iyi kapatan yapı

Ayakla oyun: Risksiz ve sade pas tercihi