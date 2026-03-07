DERBİ CANLI İZLE: Galatasaray - Beşiktaş maçı canlı nereden izlenir? Derbi saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray ile Beşiktaş arasında gerçekleşecek dev derbi öncesi heyecan dorukta. Taraftarlar, maçın canlı yayına nasıl ulaşacağını ve derbinin saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Maçı beIN Sports 1 üzerinden televizyondan veya beIN Connect platformu üzerinden çevrim içi olarak izlemek mümkün.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbi, 7 Mart Cumartesi günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Müsabaka saat 20:00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Derbi, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİMDİR?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak derbiyi, FIFA kokartlı hakem Ozan Ergün yönetecek. Yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mustafa Savranlar yapacak, dördüncü hakemlik görevini ise Adnan Deniz Kayatepe üstlenecek.