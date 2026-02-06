Galatasaray, transfer döneminde forvet hattını güçlendirmek için yoğun bir mesai harcıyor. Mauro Icardi'nin sözleşmesini uzatmayan sarı-kırmızılılar, yedek golcü arayışlarını hızlandırdı. Bu süreçte dikkatler, A Milli Takım'ın genç golcüsü Deniz Gül üzerine çevrildi. Peki, Deniz Gül Galatasaray'a mı geliyor? Deniz Gül kimdir, kaç yaşında, hangi yakımda, mevki ne? Detaylar...

DENİZ GÜL GALATASARAY'A MI GELİYOR?

Transferde yoğun mesai harcayan Galatasaray, gözlerini bir yandan forvet hattına çevirmiş durumda. Mauro Icardi'nin sözleşmesini uzatmayan sarı-kırmızılılar, acilen yedek forvet arayışlarını sürdürüyor. Bu süreçte gündeme gelen isimlerden biri de A Milli Takım'ın genç golcüsü Deniz Gül oldu.

Bir süre önce Galatasaray'ın Porto ile temas kurduğu ve Deniz Gül için fiyat sorduğu iddia edilmişti. Portekiz kulübü başlangıçta 10 milyon Euro talep ederken, devam eden görüşmeler sonucunda ciddi bir indirim yapıldı. Ara transfer döneminin sonuna doğru Porto, rakamı 7.5 milyon Euro'ya düşürdü. Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki golcü için henüz nihai kararını vermiş değil.

DENİZ GÜL KİMDİR?

Deniz Gül, Türkiye'nin genç yeteneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Porto altyapısından yetişen ve kısa sürede A Milli Takım havuzuna giren futbolcu, hem kulüp hem de milli takım performansıyla dikkat çekiyor. Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından yakından takip edilen Gül, özellikle forvet hattında sağladığı dinamizm ve golcü yetenekleriyle tanınıyor.

DENİZ GÜL KAÇ YAŞINDA?

Deniz Gül, 21 yaşında. Genç yaşına rağmen hem Portekiz Ligi'nde hem de A Milli Takım formasıyla ciddi deneyim kazanmış durumda. 21 yaşındaki bu genç yetenek, önümüzdeki yıllarda hem Galatasaray hem de Türk futbolu için önemli bir silah olarak görülüyor.

DENİZ GÜL HANGİ TAKIMDA?

Deniz Gül, bu sezon Porto formasıyla sahalarda yer aldı. Porto'da toplam 25 resmi maç oynayan genç futbolcu, bu karşılaşmalarda takımına katkı sağladı.

DENİZ GÜL MEVKİ NE?

Deniz Gül, sahada forvet pozisyonunda görev yapıyor. Hızlı ve etkili bir golcü olan Gül, bu sezon Porto formasıyla 25 maçta 4 gol atarken, 1 asist yaptı. A Milli Takım formasıyla ise bugüne kadar 5 maça çıkmış ve 1 gol kaydetmiş durumda. Formda bir görüntü çizen genç forvet, özellikle Galatasaray'ın hücum hattına hızlı katkı sağlayabilecek bir isim olarak öne çıkıyor.

Galatasaray yönetimi, Deniz Gül transferi konusunda henüz son kararını açıklamadı. Ancak Portekiz kulübü ile yapılan görüşmelerde fiyatın 7.5 milyon Euro'ya düşmesi, transferin gerçekleşme ihtimalini güçlendiriyor. Teknik ve genç oyunculara yatırım yapan sarı-kırmızılılar, Deniz Gül'ü kadrosuna katmak için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.