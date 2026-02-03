Denis Zakaria kimdir? Denis Zakaria kaç yaşında, nereli?

Fizik gücü, oyun disiplini ve Avrupa'daki istikrarlı performansıyla adından söz ettiren Denis Zakaria, futbol gündeminde öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Başarılı orta saha oyuncusunun kariyer geçmişi, yaşı ve memleketi sporseverler tarafından araştırılırken, Zakaria'nın futbol yolculuğuna dair merak edilen detaylar dikkat çekiyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

DENİS ZAKARİA KİMDİR?

Denis Lemi Zakaria Lako Lado, profesyonel futbol kariyerini defansif orta saha pozisyonunda sürdüren İsviçreli bir futbolcudur. Güçlü fiziği, atletizmi, top kapma becerisi ve oyunu iki yönlü oynayabilme özelliğiyle tanınır. Hâlen Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'da forma giymekte olup, İsviçre Milli Takımı'nın da önemli oyuncularından biridir.

DENİS ZAKARİA KAÇ YAŞINDA?

Denis Zakaria, 20 Kasım 1996 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 29 yaşındadır.

DENİS ZAKARİA NERELİ?

Zakaria, İsviçre'nin Cenevre kentinde doğmuştur. Güney Sudanlı bir baba ve Kongolu bir annenin çocuğudur. Milli takım tercihini İsviçre'den yana kullanmıştır.

DENİS ZAKARİA'NIN KARİYERİ

Futbola İsviçre'nin köklü kulüplerinden Servette altyapısında başlayan Denis Zakaria, genç yaşta dikkat çekerek üst seviyeye adım attı.

Servette: Altyapıdan yetişti, profesyonel kariyerine burada başladı.

Young Boys (2015–2017): İsviçre Süper Ligi'nde düzenli forma şansı buldu ve performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

Borussia Mönchengladbach (2017–2022): Bundesliga'da önemli bir çıkış yakaladı. Alman ekibiyle 125 maça çıktı ve orta sahanın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

Juventus (2022–2023): S erie A devine transfer oldu, ilk maçında gol atarak dikkat çekti.

Chelsea (2022–2023, kiralık): Premier Lig deneyimi yaşadı, Şampiyonlar Ligi'nde de forma giydi.

Monaco (2023– ): 2023'te Ligue 1 temsilcisi Monaco'ya transfer oldu. Burada hem liderlik rolü üstlendi hem de gol katkısıyla öne çıktı.

Milli takım kariyerinde ise İsviçre formasıyla 60'tan fazla maça çıkan Zakaria; Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası ve UEFA Uluslar Ligi gibi büyük turnuvalarda görev aldı.

Oyun tarzı itibarıyla hızı, gücü, agresif savunması ve sakin pas oyunuyla dikkat çeken Denis Zakaria; defansif orta saha başta olmak üzere merkez orta saha ve box-to-box rollerinde de görev yapabilen çok yönlü bir futbolcu olarak öne çıkıyor.