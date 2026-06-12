CUW hangi ülke, CUW hangi takım, CUW ne demek, 2026 Dünya Kupası CUW açılımı ne?

2026 yılında düzenlenecek olan dev organizasyon öncesinde, ekran başındaki izleyiciler skor tabelalarında yer alan MECUW hangi ülke ve CUW hangi takım gibi bilgilere ulaşmak istiyor. Arama motorlarında popülerleşen 2026 Dünya Kupası CUW açılımı ve CUW ne demek aramalarına yönelik hazırladığımız bu rehber, turnuva boyunca karşınıza çıkacak olan bu kısaltmanın tüm teknik detaylarını içeriyor. İşte uluslararası organizasyonların vazgeçilmez kodu olan CUW ve temsil ettiği takım hakkında bilmeniz gerekenler!

DÜNYA KUPASI CUW HANGİ ÜLKE?

2026 Dünya Kupası bağlamında karşınıza çıkan CUW kısaltması, Karayipler'de yer alan bir ada ülkesi olan Curaçao'yu (Kurasao) temsil eder.

İşte merak ettiğiniz detaylar:

CUW Ne Demek ve Açılımı Nedir?

CUW, FIFA ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından kullanılan resmi ülke kodudur.

Açılımı doğrudan ülkenin ismi olan Curaçao'dur.

CUW Hangi Ülke ve Takım?

Ülke: Curaçao, Karayip Denizi'nin güneyinde, Venezuela'nın kuzeyinde bulunan, Hollanda Krallığı'nı oluşturan dört ülkeden biridir.

Takım: Curaçao Milli Futbol Takımı'nı ifade eder.

2026 Dünya Kupası ve CUW

2026 Dünya Kupası'nın takım sayısının 48'e çıkarılmasıyla birlikte, Curaçao gibi CONCACAF (Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler) bölgesindeki gelişmekte olan takımlar için turnuvaya katılım yolu daha geniş bir hal almıştır.