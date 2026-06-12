CRO hangi ülke, CRO hangi takım, CRO ne demek, 2026 Dünya Kupası CRO açılımı ne?

2026 yılında düzenlenecek olan dev organizasyon öncesinde, ekran başındaki izleyiciler skor tabelalarında yer alan MECRO hangi ülke ve CRO hangi takım gibi bilgilere ulaşmak istiyor. Arama motorlarında popülerleşen 2026 Dünya Kupası CRO açılımı ve CRO ne demek aramalarına yönelik hazırladığımız bu rehber, turnuva boyunca karşınıza çıkacak olan bu kısaltmanın tüm teknik detaylarını içeriyor. İşte uluslararası organizasyonların vazgeçilmez kodu olan CRO ve temsil ettiği takım hakkında bilmeniz gerekenler!

DÜNYA KUPASI CROH HANGİ ÜLKE?

"CRO" kısaltması, uluslararası spor organizasyonlarında ve FIFA protokollerinde Hırvatistan'ı temsil eden resmi ülke kodudur.

CRO Hangi Ülke ve Ne Demek?

Ülke: Hırvatistan (Croatia).

Anlamı: Hırvatistan'ın İngilizce adı olan "Croatia" kelimesinin ilk üç harfinden türetilmiştir. Hırvatlar kendi dillerinde ülkelerine Hrvatska derler (bu yüzden internet uzantıları .hr'dir), ancak FIFA ve Olimpiyatlar gibi küresel arenada İngilizce kökenli CRO kodu kullanılır.

2026 Dünya Kupası'nda CRO

2026 Dünya Kupası'nda skor tabelalarında, fikstürlerde ve yayınlarda CRO kısaltmasını gördüğünüzde bu, Hırvatistan Milli Futbol Takımı anlamına gelir.

Hırvatistan'ın 2026 Dünya Kupası Grup Maçları (Örnek):

Hırvatistan, 2026 turnuvasında güçlü rakiplerle eşleşmiştir. İşte bazı maçları:

İngiltere - Hırvatistan (CRO): 17 Haziran 2026

Panama - Hırvatistan (CRO): 24 Haziran 2026

Hırvatistan (CRO) - Gana: 28 Haziran 2026