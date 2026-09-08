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Club Brugge Aston Villa hangi kanalda? Club Brugge Aston Villa maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Club Brugge Aston Villa hangi kanalda? Club Brugge Aston Villa maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Club Brugge Aston Villa maçı hangi kanalda belli oldu. Club Brugge Aston Villa UEFA Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Club Brugge Aston Villa maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Club Brugge Aston Villa maçını hangi kanal veriyor? İşte Club Brugge Aston Villa maçı yayın bilgisi!

Club Brugge Aston Villa UEFA Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Club Brugge Aston Villa maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Club Brugge Aston Villa maçını hangi kanal veriyor? İşte Club Brugge Aston Villa maçı yayın bilgisi haberimizde...

CLUB BRUGGE ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Club Brugge Aston Villa maçı Tabii Spor 1'den canlı yayınlanacak. Tabii Spor kullanıcıları resmi sitesi üzerinden Club Brugge Aston Villa maçını şifresiz ve canlı olarak internet bağlantısı ile izleyebilecekler.

CLUB BRUGGE ASTON VİLLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Club Brugge Aston Villa maçı bu akşam saat 19.45'te başlayacak. Maç Tabii Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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