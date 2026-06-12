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CHE hangi ülke, CHE hangi takım, CHE ne demek, 2026 Dünya Kupası CHE açılımı ne?

CHE hangi ülke, CHE hangi takım, CHE ne demek, 2026 Dünya Kupası CHE açılımı ne?
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CHE hangi ülke ve CHE hangi takım soruları, futbolseverlerin heyecanla beklediği turnuva yaklaştıkça en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Uluslararası spor arenalarında sıkça gördüğümüz bu üç harfli kodun ne anlama geldiği ve 2026 Dünya Kupası CHE açılımı hakkında merak edilen tüm detaylar internet ortamında yoğun bir şekilde sorgulanıyor.

2026 yılında düzenlenecek olan dev organizasyon öncesinde, ekran başındaki izleyiciler skor tabelalarında yer alan MECHE hangi ülke ve CHE hangi takım gibi bilgilere ulaşmak istiyor. Arama motorlarında popülerleşen 2026 Dünya Kupası CHE açılımı ve CHE ne demek aramalarına yönelik hazırladığımız bu rehber, turnuva boyunca karşınıza çıkacak olan bu kısaltmanın tüm teknik detaylarını içeriyor. İşte uluslararası organizasyonların vazgeçilmez kodu olan CHE ve temsil ettiği takım hakkında bilmeniz gerekenler!

DÜNYA KUPASI CHE HANGİ ÜLKE?

CHE, uluslararası standartlarda İsviçre'yi temsil eden resmi ülke kodudur.

2026 yılındayız ve Dünya Kupası atmosferinde bu kısaltmayla ilgili bilmen gerekenler şunlardır:

CHE Ne Demek?

CHE, İsviçre'nin Latince resmi adı olan Confoederatio Helvetica ifadesinin kısaltmasıdır. ISO 3166-1 alfa-3 (üç harfli) standardına göre İsviçre'nin resmi dünya kodudur. Ülke, dört resmi dile (Almanca, Fransızca, İtalyanca, Romanşça) sahip olduğu için tarafsızlık adına uluslararası kodlarda Latince ismi temel alınır.

CHE Hangi Takım?

Spor dünyasında CHE kodu İsviçre Milli Takımı'nı ifade eder. Ancak futbolseverlerin dikkat etmesi gereken küçük bir detay var: FIFA ve UEFA, skor tabelalarında genellikle Fransızca "Suisse" kelimesinden türetilen SUI kısaltmasını kullanır. Eğer teknik bir listede, istatistik tablosunda veya Olimpiyat formatında bir veri görüyorsan CHE İsviçre'dir.

2026 Dünya Kupası ve CHE (İsviçre)

2026 FIFA Dünya Kupası'nda İsviçre, istikrarlı performansını sürdürerek finallerde yer alıyor. Turnuvadaki grup bilgileri şöyledir:

Açılımı: 2026 Dünya Kupası bağlamında CHE (veya yaygın adıyla SUI), İsviçre demektir.

Grubu: İsviçre, turnuvada B Grubu'nda mücadele etmektedir.

Rakipleri: B Grubu'ndaki rakipleri ev sahibi Kanada, Bosna-Hersek ve Katar'dır.

İsviçre'nin (CHE) Grup Maç Programı:

12 Haziran: İsviçre - Katar (Vancouver)

18 Haziran: Kanada - İsviçre (Toronto)

24 Haziran: İsviçre - Bosna-Hersek (Toronto)

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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