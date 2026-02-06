Haberler

Çekdar Orhan'a ceza mı verildi, neden ceza verildi? Saç Örme akımına katılan futbolcu Çekdar Orhan'a ceza verildi mi?

Çekdar Orhan'a ceza mı verildi, neden ceza verildi? Saç Örme akımına katılan futbolcu Çekdar Orhan'a ceza verildi mi?
Çekdar Orhan'a resmi bir ceza uygulandı mı? Amedsporlu futbolcunun "saç örme" hareketi, spor gündeminde dikkat çekiyor. Bu hareketin ardından PFDK tarafından herhangi bir yaptırım geldi mi ve gerekçesi neydi? Futbol dünyasında benzer durumlar nasıl ele alınıyor araştırılıyor. Peki, Çekdar Orhan'a ceza mı verildi, neden ceza verildi? Saç Örme akımına katılan futbolcu Çekdar Orhan'a ceza verildi mi?

Çekdar Orhan'a disiplin cezası verildi mi? "Saç örme" akımına katılan Amedsporlu futbolcunun durumu futbol kamuoyunda merak konusu oldu. Ceza gerçekten uygulandıysa hangi gerekçelerle verildi? Futbol disiplin kuralları kapsamında bu tür hareketler nasıl değerlendiriliyor? Konuyla ilgili tüm detaylar haberin devamında…

ÇEKDAR ORHAN'A CEZA MI VERİLDİ?

Evet, Amedspor futbolcusu Çekdar Orhan'a "saç örme" hareketi yaptığı gerekçesiyle 5 resmi maçtan men cezası verildi.

Çekdar Orhan'a ceza mı verildi, neden ceza verildi? Saç Örme akımına katılan futbolcu Çekdar Orhan'a ceza verildi mi?

ÇEKDAR ORHAN'A NEDEN CEZA VERİLDİ?

Çekdar Orhan'a ceza, gol sevinci sırasında yaptığı "saç örme" işareti nedeniyle verildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bu hareketi "ideolojik propaganda" olarak değerlendirerek disiplin kuralları çerçevesinde ceza uyguladı.

ÇEKDAR ORHAN NE YAPTI?

1 Şubat 2026 tarihinde Amed Sportif Faaliyetler-Adana Demirspor karşılaşmasında gol sevinci sırasında "saç örme" işareti yaptı. PFDK, bu hareketin futbolun disiplin kurallarına aykırı olduğu kanaatine vardı ve 5 maç men cezası uygulanmasına karar verdi.

Çekdar Orhan'a ceza mı verildi, neden ceza verildi? Saç Örme akımına katılan futbolcu Çekdar Orhan'a ceza verildi mi?

ÇEKDAR ORHAN KİMDİR?

Çekdar Orhan, 8 Mart 1998 doğumlu, Kürt asıllı Türk-Alman futbolcudur. Forvet pozisyonunda oynamakta ve TFF 1. Lig takımlarından Amedspor'da forma giymektedir. Almanya'da 1. FC Mönchengladbach altyapısında futbola başladı, ardından Antalyaspor ve Galatasaray altyapılarında oynadı. 2018-2019 sezonunda Galatasaray U21 takımıyla U21 Süper Lig Şampiyonluğu kazandı. 2019-2020 sezon başında Akhisarspor'a transfer oldu. Özel hayatında Yılmaz Erdoğan ve Ersin Korkut'un öz yeğenidir.

