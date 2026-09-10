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CANLI MAÇ İZLE (FENERBAHÇE ROMA) 10 Eylül 2026 bugünkü Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

CANLI MAÇ İZLE (FENERBAHÇE ROMA) 10 Eylül 2026 bugünkü Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?
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Canlı Fenerbahçe maçı izle! Futbolseverler 10 Eylül 2026 Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi gibi Avrupa kupaları mücadelelerini canlı yayın ile izlemenin yanı sıra Premier Lig, Bundesliga, La Liga gibi dünyanın en büyük liglerindeki maçların heyecanına ekran başında ortak olmak için canlı maç kanallarını araştırıyor.

Fenerbahçe Roma canlı maç nereden izlenir? Futbolseverler 10 Eylül Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi gibi Avrupa kupaları mücadelelerini canlı yayın ile izlemenin yanı sıra Premier Lig, Bundesliga, La Liga gibi dünyanın en büyük liglerindeki maçların heyecanına ekran başında ortak olmak için canlı maç kanallarını araştırıyor. Peki, canlı maç nereden izlenir? İşte detaylar!

CANLI MAÇ İZLE

Canlı maç izle ile bütün maçların heyecanına ekran başından ortak olabilir maç yayıncılarının canlı maç izle bilgileri haberimizin detaylarında yer almaktadır. Bazı platform ve kanallar canlı maç izlemek için üyelik istemektedir.  

14.00 – Fenerbahçe U19 – Roma U19 (UEFA Gençlik Ligi) › FB TV

19.45 – Fenerbahçe – Roma (Şampiyonlar Ligi) › TRT 1 (şifresiz) / tabii

19.45 – PSV Eindhoven – Shakhtar Donetsk (Şampiyonlar Ligi) › tabii Spor

22.00 – Bayern Münih – Bodø/Glimt (Şampiyonlar Ligi) › tabii Spor

22.00 – Manchester United – Sabah FK (Şampiyonlar Ligi) › tabii Spor 1

22.00 – Como – RB Leipzig (Şampiyonlar Ligi) › tabii Spor 2

22.00 – Slavia Prag – Lens (Şampiyonlar Ligi) › tabii Spor 3

22.15 – Estrela Amadora – Braga (Portekiz Liga Portugal) › beIN SPORTS 4

BEİN SPORTS CANLI MAÇ NEREDEN İZLENİR?

beIN Sports canlı maç izlemek için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Üyeliğinizin ardından beIN Sports Connect uygulaması veya lisanslı dijital platformlar üzerinden yayınlanan maçları canlı olarak izleyebilirsiniz.

S SPORT CANLI MAÇ NEREDEN İZLENİR?

S Sport canlı maç yayınlarını takip etmek için S Sport Plus üyeliğine sahip olmanız yeterlidir. Üyeliğinizi oluşturduktan sonra S Sport ve S Sport 2 kanallarında yer alan karşılaşmaları canlı olarak izleyebilirsiniz.

SPOR SMART CANLI MAÇ NEREDEN İZLENİR?

Spor Smart canlı maç izlemek için Spor Smart kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Üyeliğinizin ardından Spor Smart'ta yayınlanan maçları canlı olarak izleyebilirsiniz.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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