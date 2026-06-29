Can Tanrıyar, uzun yıllardır Türk medya sektöründe gazetecilik ve televizyon yapımcılığı alanındaki çalışmalarıyla tanınan isimler arasında yer alıyor. Spor muhabirliğinden televizyon yapımcılığına uzanan kariyeriyle dikkat çeken Can Tanrıyar kimdir, ne iş yapıyor? Can Tanrıyar kaç yaşında, nereli, dini ne? Detaylar...

CAN TANRIYAR KİMDİR?

Türk medya ve televizyon dünyasının uzun yıllardır tanınan isimlerinden biri olan Can Tanrıyar, gazetecilikten televizyon yapımcılığına uzanan kariyeriyle dikkat çekmektedir. Spor basınında başlayan meslek hayatını televizyon yapımcılığıyla sürdüren Tanrıyar, özellikle magazin programlarıyla geniş kitleler tarafından tanınmıştır.

1960 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Can Tanrıyar, Alevi kökenli bir ailenin çocuğudur. Çalışma hayatına henüz 15 yaşındayken babasına ait saunada başladı. Eğitimini İstanbul'da tamamlayan Tanrıyar, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

Üniversite yıllarından itibaren müziğe ilgi duyan Tanrıyar, uzun yıllardır ud çalmaktadır. Bunun yanı sıra gençlik döneminde Türk Milli Hentbol Takımı'nda forma giyerek spor kariyeri de yaptı.

Gazeteciliğe Milliyet Gazetesi'nde muhabir olarak başlayan Can Tanrıyar, burada haftada bir gün hentbol üzerine panorama yazıları kaleme aldı. Askerlik görevini tamamladıktan sonra mesleğine Fenerbahçe muhabiri olarak devam etti. Daha sonra Sabah, Güneş ve Tan gazetelerinde uzun yıllar spor servislerinde görev aldı.

CAN TANRIYAR NE İŞ YAPIYOR?

Can Tanrıyar, kariyerine spor muhabiri olarak başladıktan sonra televizyon yapımcılığı alanına yöneldi. Spor haberciliği ile magazin dünyasını bir araya getirme fikri doğrultusunda televizyon sektörüne adım atan Tanrıyar, Türkiye'nin uzun yıllar konuşulan magazin programlarından biri olan Televole'nin yapımcısı olarak tanındı.

Daha sonraki yıllarda uzun süre Uçankuş isimli magazin programının yapımcılığını üstlendi. Televizyon sektöründeki çalışmalarıyla magazin yayıncılığı alanında önemli projelerde yer aldı.

Bunun yanında müzikle de ilgilenen Can Tanrıyar'ın bugüne kadar yaklaşık otuz bestesi bulunmaktadır.

CAN TANRIYAR KAÇ YAŞINDA?

Can Tanrıyar, 1960 yılında İstanbul'da doğmuştur. Buna göre 2026 yılı itibarıyla 66 yaşındadır.

Uzun yıllara yayılan medya kariyeri boyunca hem spor gazeteciliği hem de televizyon yapımcılığı alanında çalışmalarını sürdürmüş ve farklı projelerde görev almıştır.

CAN TANRIYAR NERELİ?

Can Tanrıyar, İstanbul doğumludur. Çocukluk ve gençlik yıllarını İstanbul'da geçiren Tanrıyar, eğitim hayatını da aynı şehirde tamamladı.

CAN TANRIYAR EŞİ KİM?

Can Tanrıyar'ın özel hayatı zaman zaman kamuoyunun gündeminde yer aldı.

İlk evliliğini 1988 yılında Şafak Demircioğlu ile yaptı. Bu evlilikten Oğulcan (1988 doğumlu) ve Anılcan (1990 doğumlu) isimlerinde iki oğlu dünyaya geldi. Çift, 2000 yılında yollarını ayırdı.

Can Tanrıyar, 28 Aralık 1998 tarihinden itibaren birlikte olduğu şarkıcı Petek Dinçöz ile 11 Ocak 2008 tarihinde Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz Şov programında canlı yayında evlendi. Nikâh, Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal tarafından kıyıldı. Çiftin evliliği 10 Mart 2010 tarihinde sona erdi.

Daha sonra Can Tanrıyar, yaklaşık 10 ay süren nişanlılık döneminin ardından 2021 yılında Tamar Oner ile evlendi. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle ertelenen nikâh töreni, çiftin evlerinin bahçesinde aile bireylerinin katıldığı sade bir organizasyonla gerçekleştirildi.

Bugün Can Tanrıyar'ın eşi Tamar Oner'dir.