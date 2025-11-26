Çağlar Söyüncü kimdir? Çağlar Söyüncü kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Futbolseverler, Çağlar Söyüncü'nün performansını ve kariyerini mercek altına alıyor. Genç stoperin hangi takımlardan geçerek bugünlere geldiği, uluslararası arenadaki başarıları ve Fenerbahçe'deki rolü izleyicilerin ilgisini çekiyor. Çağlar Söyüncü ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KİMDİR?

Çağlar Söyüncü, Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en başarılı stoperlerden biridir. 23 Mayıs 1996'da İzmir'in Menemen ilçesinde dünyaya gelen Söyüncü, altyapı kariyerinden Avrupa'nın üst düzey liglerine uzanan yolculuğunda, hem kulüp bazında hem de millî takım düzeyinde önemli başarılara imza atmış bir savunma oyuncusudur.

Futbola Menemen Belediyespor'da başlayan, ardından Bucaspor ve Gümüşorduspor altyapılarında gelişimini sürdüren Söyüncü, profesyonel çıkışını Altınordu'da yaptı. Oyuncu, Almanya Bundesliga'da Freiburg, ardından Premier League'de Leicester City formalarıyla performansını yükselterek uluslararası arenada tanınan bir futbolcu hâline geldi.

FA Cup ve Community Shield zaferleri yaşayan Söyüncü, La Liga ekibi Atlético Madrid döneminin ardından yeniden Süper Lig'e dönerek Fenerbahçe kadrosuna katıldı. Milli takımda da uzun yıllardır önemli bir rol üstlenmektedir.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KAÇ YAŞINDA?

Çağlar Söyüncü, 23 Mayıs 1996 doğumlu olup 29 yaşındadır.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ NERELİ?

Başarılı savunma oyuncusu, İzmir'in Menemen ilçesinde doğmuş ve futbolculuk kariyerinin ilk adımlarını burada atmıştır.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN KARİYERİ

Çağlar Söyüncü'nün kariyeri, altyapıdan uluslararası arenaya uzanan güçlü ve istikrarlı bir gelişim süreciyle öne çıkıyor:

Altyapı Kariyeri

Futbola Menemen Belediyespor altyapısında başladı.

Daha sonra Bucaspor ve Gümüşordu altyapılarında forma giydi.

Bucaspor döneminde stoper pozisyonuna geçti ve genç yaşta dikkat çeken bir savunma oyuncusu oldu.

Profesyonel Kariyer Başlangıcı – Altınordu

2014 yılında Altınordu ile profesyonel sözleşme imzaladı.

İki sezonda gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

Altınordu'dan 2.5 milyon € bonservisle yurt dışına transfer olarak 1. Lig'den Avrupa'ya giden ilk futbolcu oldu.

Bundesliga Dönemi – Freiburg

2016'da Freiburg ile sözleşme imzaladı.

Bundesliga'da kısa sürede düzenli forma şansı buldu ve Avrupa'da tanınan bir savunmacı hâline geldi.

Premier League Dönemi – Leicester City

2018'de 21.1 milyon € bedelle Leicester City'ye transfer oldu.

Burada:

2019–20 sezonunda Premier League'in en iyi 11'ine seçildi.

FA Cup (2021) ve

Community Shield (2022) şampiyonlukları yaşadı.

Leicester'da 100'e yakın maça çıktı ve çok yönlü savunma performansıyla takıma önemli katkı verdi.

La Liga – Atlético Madrid

2023'te İspanyol ekibi Atlético Madrid ile sözleşme imzaladı.

Sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe'ye kiralandı.

Fenerbahçe Dönemi