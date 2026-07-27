Burhan Can Terzi kimdir, Burhan Can Terzi kaç yaşında, mesleği ne, hangi takımlı?

Spor basınının dikkat çeken isimlerinden Burhan Can Terzi, yaptığı haberler ve transfer gelişmelerine ilişkin paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Bu gelişmelerin ardından "Burhan Can Terzi kimdir, kaç yaşında, mesleği ne, hangi takımlı?" soruları sıkça araştırılırken, deneyimli spor muhabirinin hayatı ve kariyerine ilişkin bilgiler merak ediliyor.

BURHAN CAN TERZİ KİMDİR?

Burhan Can Terzi, Türk spor basınında tanınan gazeteci ve spor yorumcularından biridir. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu olan Terzi, aktif gazetecilik kariyerine 2009 yılında Fotospor gazetesinde başladı. Daha sonra Güneş Gazetesi'nde editörlük ve spor müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ardından Akşam Gazetesi'nde spor başta olmak üzere kültür-sanat, tarih ve magazin alanlarında haber ve röportajlar hazırladı.

BURHAN CAN TERZİ KAÇ YAŞINDA?

Burhan Can Terzi'nin doğum tarihi ve yaşıyla ilgili kamuoyuna açıklanmış net bir bilgi bulunmuyor. Ancak 2009 yılından bu yana aktif olarak spor medyasında görev yaptığı biliniyor.

BURHAN CAN TERZİ'NİN MESLEĞİ NE?

Burhan Can Terzi, spor gazetecisi, muhabir ve spor yorumcusudur. Kariyeri boyunca Fotospor, Güneş, Akşam Gazetesi, Türkiye Gazetesi ve Ajansspor gibi önemli medya kuruluşlarında görev yaptı. Ayrıca TGRT ve BengüTürk ekranlarında futbol programlarına katıldı. Günümüzde Haber Global'de spor yorumculuğu yaparken, kurucu ortakları arasında yer aldığı Sportcell Medya'da dijital spor yayıncılığı faaliyetlerini sürdürüyor.

BURHAN CAN TERZİ HANGİ TAKIMLI?

Burhan Can Terzi'nin hangi takımı tuttuğuna ilişkin kamuoyuna yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Uzun yıllar Galatasaray muhabirliği yapması nedeniyle kamuoyunda Galatasaray'a yakın bir isim olarak bilinse de, desteklediği takım konusunda doğrulanmış bir bilgi yer almıyor.

BURHAN CAN TERZİ'NİN KARİYERİ

Burhan Can Terzi, spor gazeteciliğinin yanı sıra televizyon yorumculuğu ve dijital medya alanındaki çalışmalarıyla da öne çıkıyor. Türkiye Spor Gazetecileri Derneği (TSYD) ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) üyesi olan Terzi'nin ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu C Antrenör Belgesi de bulunuyor. Özellikle transfer haberleri, kulüp kulisleri ve özel dosyalarıyla spor kamuoyunun yakından takip ettiği gazeteciler arasında gösteriliyor.