Bugün maç var mı? 9 Şubat Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
9 Şubat Pazartesi, spor gündeminde yoğun ve heyecan dolu bir programla dikkat çekiyor. Gün boyunca futbol ve basketbol başta olmak üzere birçok branşta oynanacak karşılaşmalar, sporseverler için yüksek tempolu bir takip süreci sunuyor. Rekabetin üst seviyede yaşanacağı mücadelelerde alınacak sonuçların yanı sıra, maçların başlama saatleri ve yayınlanacağı kanallar da merakla araştırılıyor. Peki, bugün maç var mı? 9 Şubat Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

9 Şubat Pazartesi akşamı spor dünyasında tempo giderek artıyor. Akşam kuşağında oynanacak karşılaşmalar, özellikle futbol sahalarında yaşanacak kritik mücadelelerle sporseverlerin ilgisini üzerine çekiyor. Büyük rekabetlere sahne olması beklenen maçlarda takımların performansları kadar, karşılaşmaların başlama saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağı da yakından takip ediliyor. Gecenin öne çıkan müsabakalarına dair tüm ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

07:00 – TRT SPOR

  • FA Cup 3. Tur Özetler ( Futbol )

07:30 – TRT SPOR

  • Trendyol Süper Lig Özetler ( Futbol )

10:15 – TRT SPOR

  • Coppa Italia Çeyrek Final Futbol Özeti (Futbol)

13:30 – TRT SPOR

  • Trendyol Süper Lig Özetler (Futbol)

16:00 – TRT SPOR

  • Gündem Futbol (Canlı)

17:00 – BEIN SPORTS 1

  • Kayserispor – Kocaelispor (Futbol | Canlı)

20:00 – TRT SPOR

  • Sakaryaspor – Erzurumspor (Futbol | Canlı)

20:00 – BEIN SPORTS 1

  • Fenerbahçe – Gençlerbirliği (Futbol | Canlı)

20:00 – BEIN SPORTS 2

  • Gaziantep FK – Kasımpaşa (Futbol)

22:00 – TRT SPOR

  • Stadyum (Futbol)

23:30 – TRT SPOR

  • Teknik Analiz (Futbol)
