Bugün maç var mı? 9 Şubat Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
9 Şubat Pazartesi, spor gündeminde yoğun ve heyecan dolu bir programla dikkat çekiyor. Gün boyunca futbol ve basketbol başta olmak üzere birçok branşta oynanacak karşılaşmalar, sporseverler için yüksek tempolu bir takip süreci sunuyor. Rekabetin üst seviyede yaşanacağı mücadelelerde alınacak sonuçların yanı sıra, maçların başlama saatleri ve yayınlanacağı kanallar da merakla araştırılıyor. Peki, bugün maç var mı? 9 Şubat Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
07:00 – TRT SPOR
- FA Cup 3. Tur Özetler ( Futbol )
07:30 – TRT SPOR
- Trendyol Süper Lig Özetler ( Futbol )
10:15 – TRT SPOR
- Coppa Italia Çeyrek Final Futbol Özeti (Futbol)
13:30 – TRT SPOR
- Trendyol Süper Lig Özetler (Futbol)
16:00 – TRT SPOR
- Gündem Futbol (Canlı)
17:00 – BEIN SPORTS 1
- Kayserispor – Kocaelispor (Futbol | Canlı)
20:00 – TRT SPOR
- Sakaryaspor – Erzurumspor (Futbol | Canlı)
20:00 – BEIN SPORTS 1
- Fenerbahçe – Gençlerbirliği (Futbol | Canlı)
20:00 – BEIN SPORTS 2
- Gaziantep FK – Kasımpaşa (Futbol)
22:00 – TRT SPOR
- Stadyum (Futbol)
23:30 – TRT SPOR
- Teknik Analiz (Futbol)