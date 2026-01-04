Bugün maç var mı? 4 Ocak Pazar bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
4 Ocak Pazar akşamı spor gündemi hareketlenirken, sahalarda ve salonlarda yaşanacak mücadeleler sporseverlerin odağına yerleşiyor. Özellikle futbol karşılaşmalarının öne çıktığı programda, gün boyunca farklı branşlarda oynanacak maçlar heyecan dozunu artırıyor. Peki, bugün maç var mı? 4 Ocak Pazar bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
4 Ocak Pazar akşamı, futbolseverler için tempolu ve heyecan dolu bir maç programı öne çıkıyor. Yurt içi liglerdeki kritik karşılaşmaların yanı sıra Avrupa arenasında oynanacak mücadeleler de akşam saatlerinde spor gündemini belirliyor. Karşılaşmaların başlama saatleri, canlı yayın bilgileri ve maçlar öncesinde dikkat çeken gelişmeler merak edilirken, futbol tutkunları dolu dolu bir akşam için hazırlıklarını sürdürüyor.
YAYINLAR
- 07:15 – TRT Spor : Club Brugge – Arsenal
- 09:00 – HT Spor : HT Spor Hafta Sonu
- 14:00 – TRT Spor : Yüz Yüze Futbol
- 14:30 – Tivibu Spor 1: Lazio – Napoli
- 14:30 – S Sport Plus: Lazio – Napoli
- 15:00 – EXXEN: Birmingham – Coventry
- 15:30 – TRT Spor: UEFA Şampiyonlar Ligi Öne Çıkan Maçlar
- 15:30 – beIN Sports 3: Leeds United – Manchester United
- 16:00 – S Sport Plus: Sevilla – Levante
- 17:00 – S Sport Plus: Fiorentina – Cremonese
- 17:00 – Tivibu Spor 1: Fiorentina – Cremonese
- 17:00 – beIN Sports 4: Marsilya – Nantes
- 18:00 – beIN Sports 2: Tottenham – Sunderland
- 18:00 – beIN MAX1: Newcastle United – Crystal Palace
- 18:00 – beIN MAX2: Everton – Brentford
- 18:00 – beIN Sports 3: Fulham – Liverpool
- 18:00 – EXXEN: Norwich – Stoke City
- 18:00 – HT Spor: HTSpor Ana Haber
- 18:15 – S Sport Plus: Real Madrid – Real Betis
- 19:00 – TRT Spor: Aktüel Futbol Transfer
- 19:00 – EXXEN: Fas – Tanzanya
- 19:00 – A Spor: Süper Kupa Özel
- 19:15 – beIN Sports 4: Brest – Auxerre
- 19:15 – beIN Connect: Le Havre – Angers
- 19:15 – beIN Connect: Lorient – Metz
- 20:00 – Tivibu Spor 1: Hellas Verona – Torino
- 20:00 – S Sport Plus: Verona – Torino
- 20:30 – beIN Sports 3: Manchester City – Chelsea
- 20:30 – S Sport Plus: Alaves – Real Oviedo
- 20:30 – S Sport Plus: Mallorca – Girona
- 20:30 – S Sport Plus: Damac – Al Hilal
- 20:30 – TRT Spor: Damac – Al Hilal
- 21:00 – S Sport Plus: Santa Clara – Porto
- 21:00 – Tivibu Spor 2: Santa Clara – Porto
- 21:00 – A Spor: Transfer Raporu
- 22:00 – HT Spor: Gece Yarısı
- 22:00 – EXXEN: Güney Afrika – Kamerun
- 22:45 – beIN Sports 4: PSG – Paris FC
- 22:45 – S Sport Plus: Inter – Bologna
- 22:45 – Tivibu Spor 1: Inter – Bologna
- 23:00 – S Sport Plus: La Coruna – Cadiz
- 23:00 – S Sport Plus: Real Sociedad – Atletico Madrid
- 23:00 – A Spor: Süper Kupa Özel Gece