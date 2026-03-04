Bugün maç var mı? 4 Mart Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
4 Mart Çarşamba, spor tutkunları için dopdolu bir program sunuyor. Futbol ve basketbol karşılaşmaları, lig mücadeleleri ve şampiyonluk hesaplarıyla gündemde öne çıkıyor. Taraftarlar, maç saatleri ve hangi kanallardan yayınlanacağını öğrenmek için araştırmalara yönelirken, günün fikstürü spor dünyasının en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Peki, bugün maç var mı? 4 Mart Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
4 Mart Çarşamba akşamı, sporseverler ekran başında büyük bir heyecan yaşayacak. Futbol maçları öne çıkarken, takımlar ligdeki sıralamalarını yükseltmek ve kritik puanları kazanmak için sahada ter döküyor. Taraftarlar, karşılaşmaların saatlerini ve hangi kanallardan izlenebileceğini öğrenmek için detayları araştırıyor. Gecenin önemli maçları ve yayın akışıyla ilgili bilgiler haberin devamında yer alıyor.
YAYINLAR
- S Sport Plus – 07:00 İtalya Serie A
- TRT Spor – 07:00 İtalya Serie A Özetleri
- TRT Spor – 07:30 Portekiz Premier Lig Özetleri
- S Sport – 09:00 2. Bundesliga
- TRT Spor – 10:15 Trendyol Süper Lig Goller
- S Sport Plus – 12:00 İtalya Serie A
- S Sport – 12:30 İspanya LaLiga
- TRT Spor – 13:30 İspanya La Liga Özetleri
- A Spor – 14:30 Erzurumspor - Keçiörengücü
- TRT Spor – 15:20 Trendyol Süper Lig Goller
- TRT Spor – 16:00 Gündem Futbol
- CBC Sport – 18:00 Karabağ - Shamakhi
- A Spor – 18:00 Kupa Günü
- S Sport – 19:00 Portekiz Ligi
- TRT Spor – 19:00 Trendyol Süper Lig Özetleri
- S Sport – 20:00 Almanya Bundesliga
- ATV – 20:30 Gaziantep FK - Fenerbahçe
- A Spor – 20:30 Beyoğlu Yeni Çarşı - Kocaelispor
- A Haber – 20:30 Beşiktaş - Çaykur Rizespor
- S Sport – 21:00 Rayo Vallecano - Real Oviedo
- S Sport Plus – 21:30 İtalya Serie A
- TRT Spor – 21:30 Futbol Aklı
- Sıfır TV – 22:00 AZ Alkmaar - Telstar
- beIN Connect – 22:30 Lorient - Nice
- A Spor – 22:30 Türkiye'nin Kupası
- BeIN Sports 2 – 22:30 Manchester City - Nottingham Forest
- BeIN MAX1 – 22:30 Fulham - West Ham
- BeIN Sports 4 – 22:30 Aston Villa - Chelsea
- BeIN Sports 3 – 22:30 Brighton - Arsenal
- BeIN MAX2 – 23:00 Marsilya - Toulouse
- TRT Spor – 23:00 Lazio - Atalanta
- BeIN Sports 5 – 23:15 Newcastle United - Manchester United