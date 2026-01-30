Bugün maç var mı? 30 Ocak Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
30 Ocak Cuma günü spor gündemi, art arda gelecek karşılaşmalarla hareketleniyor. Futbol ve basketbolun ön planda olduğu programda, sonucu merakla beklenen mücadeleler sporseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Günün dikkat çeken maçları, yayın bilgileri ve öne çıkan gelişmeler spor dünyasında yakından takip ediliyor. Peki, bugün maç var mı? 30 Ocak Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
30 Ocak Cuma akşamı spor ekranları, heyecan dozu yüksek karşılaşmalara ev sahipliği yapıyor. Gün boyu süren spor trafiğinin ardından futbolun öne çıktığı birçok branşta oynanacak mücadeleler, sporseverlerin yakından takibinde. Karşılaşmaların saatleri, yayınlanacağı kanallar ve gecenin öne çıkan maçları haberin detaylarında yer alıyor.
YAYINLAR
14:00 | TRT Spor
- UEFA Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi (Canlı)
15:00 | TRT Spor
- UEFA Avrupa Ligi Kura Çekimi
15:30 | TRT Spor
- Gündem Futbol Transfer
17:30 | TRT Spor
- Aktüel Futbol Transfer
18:30 | TRT Spor
- Taktik Analiz
20:00 | A Spor
- Skorbord (Canlı)
20:00 | TRT Spor / beIN Connect
- İstanbulspor – Hatayspor (Canlı)
20:00 | beIN Sports 1
- Antalyaspor – Trabzonspor (Canlı)
20:00 | beIN Sports 2
- Kasımpaşa – Samsunspor (Canlı)
20:30 | S Sport Plus
- Al Kholood – Al Nassr (Canlı)
20:30 | Tivibu Spor 3
- Nürnberg – Preussen Münster (Canlı)
20 : 30 | Tivibu Spor 2 / S Sport Plus
- Magdeburg – Hannover 96 (Canlı)
- Devre Arası
21:00 | A Spor
- Skorboard
22:00 | A Spor
- Takım Oyunu (Canlı)
22:30 | Tivibu Spor 1 / S Sport Plus
- Köln – Wolfsburg (Canlı)
22:45 | Tivibu Spor 2 / S Sport Plus
- Lazio – Genoa (Canlı)
22:45 | beIN Connect
- Lens – Le Havre (Canlı)
23:00 | S Sport Plus
- Espanyol – Alaves (Canlı)