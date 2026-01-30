Haberler

Bugün maç var mı? 30 Ocak Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bugün maç var mı? 30 Ocak Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

30 Ocak Cuma günü spor gündemi, art arda gelecek karşılaşmalarla hareketleniyor. Futbol ve basketbolun ön planda olduğu programda, sonucu merakla beklenen mücadeleler sporseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Günün dikkat çeken maçları, yayın bilgileri ve öne çıkan gelişmeler spor dünyasında yakından takip ediliyor. Peki, bugün maç var mı? 30 Ocak Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

30 Ocak Cuma akşamı spor ekranları, heyecan dozu yüksek karşılaşmalara ev sahipliği yapıyor. Gün boyu süren spor trafiğinin ardından futbolun öne çıktığı birçok branşta oynanacak mücadeleler, sporseverlerin yakından takibinde. Karşılaşmaların saatleri, yayınlanacağı kanallar ve gecenin öne çıkan maçları haberin detaylarında yer alıyor.

YAYINLAR

14:00 | TRT Spor

  • UEFA Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi (Canlı)

15:00 | TRT Spor

  • UEFA Avrupa Ligi Kura Çekimi

15:30 | TRT Spor

17:30 | TRT Spor

  • Aktüel Futbol Transfer

18:30 | TRT Spor

  • Taktik Analiz

20:00 | A Spor

  • Skorbord (Canlı)

20:00 | TRT Spor / beIN Connect

  • İstanbulspor – Hatayspor (Canlı)

Bugün maç var mı? 30 Ocak Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

20:00 | beIN Sports 1

  • Antalyaspor – Trabzonspor (Canlı)

20:00 | beIN Sports 2

  • Kasımpaşa – Samsunspor (Canlı)

20:30 | S Sport Plus

  • Al Kholood – Al Nassr (Canlı)

20:30 | Tivibu Spor 3

  • Nürnberg – Preussen Münster (Canlı)

20 : 30 | Tivibu Spor 2 / S Sport Plus

  • Magdeburg – Hannover 96 (Canlı)
20:45 | A Spor
  • Devre Arası

21:00 | A Spor

  • Skorboard

22:00 | A Spor

  • Takım Oyunu (Canlı)

22:30 | Tivibu Spor 1 / S Sport Plus

  • Köln – Wolfsburg (Canlı)

22:45 | Tivibu Spor 2 / S Sport Plus

  • Lazio – Genoa (Canlı)

22:45 | beIN Connect

  • Lens – Le Havre (Canlı)

23:00 | S Sport Plus

  • Espanyol – Alaves (Canlı)
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlemeyenler pişman! Dün gece Avrupa Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık alev aldı
Bakan Fidan 'Dünya kamuoyunun pek bilmediği bir şey var' diyerek açıkladı

Bakan Fidan "Dünya kamuoyunun bilmediği bir şey var" deyip açıkladı
Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
Boğaz'daki tarihi yalı icradan satılık! İşte istenen rakam

Boğaz'daki tarihi yalı icradan satışa çıktı! İşte istenen rakam
İzlemeyenler pişman! Dün gece Avrupa Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık alev aldı
Ederson'dan Galatasaray'a gönderme

Ederson'dan maç sonu Galatasaray'a gönderme
Annesi yoğurt yaptı sandı, örtüyü açınca unutamayacağı bir an yaşadı

Annesi yoğurt yaptı sandı, örtüyü açınca unutamayacağı bir an yaşadı