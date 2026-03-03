Haberler

Bugün maç var mı? 3 Mart Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bugün maç var mı? 3 Mart Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3 Mart Salı, sporseverler için yoğun bir gündem sunuyor. Futbol ve basketbol maçları, lig sıralamaları ve şampiyonluk mücadeleleri açısından kritik önem taşıyor. Taraftarlar, karşılaşmaların saatlerini ve yayın kanallarını öğrenmek için araştırmalara başlarken, günün fikstürü spor gündeminde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, bugün maç var mı? 3 Mart Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

3 Mart Salı akşamı sporseverler heyecan dolu karşılaşmalara odaklanıyor. Futbol müsabakaları ön plana çıkarken, takımlar ligdeki konumlarını güçlendirmek ve önemli puanlar kazanmak için mücadele veriyor. Taraftarlar, maçların yayın saatleri ve kanalları hakkında bilgi edinmek için araştırma yapıyor. Gecenin öne çıkan maçları ve detaylı yayın programı haberin devamında sunuluyor.

YAYINLAR

  • 12:00 – S Sport Plus: İtalya Serie A (Canlı)
  • 13:00 – A Spor: Fethiyespor - Fatih Karagümrük (Canlı)
  • 15:30 – A Spor: İstanbulspor - Boluspor (Diğer)
  • 16:00 – S Sport Plus: İtalya Serie A (Canlı)
  • 17:00 – TRT Spor: Türkiye - Malta (K) (Canlı)
  • 20:30 – A Spor: Başakşehir - Trabzonspor (Diğer)

Bugün maç var mı? 3 Mart Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

  • 21:30 – S Sport Plus: İtalya Serie A (Canlı)
  • 22:30 – beIN Connect: Bournemouth - Brentford (Canlı)
  • 22:30 – beIN Connect: Everton - Burnley (Canlı)
  • 22:30 – beIN Connect: Leeds United - Sunderland (Canlı)
  • 23:00 – TRT Spor: Como - Inter (Canlı)
  • 23:15 – beIN Connect: Wolverhampton - Liverpool (Diğer)
  • 23:30 – S Sport Plus: Made In Italy (Futbol)
Sahra Arslan
Haberler.com
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?

Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama

Erdoğan'dan Fatma öğretmen cinayeti sonrası talimat
Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı

Cenazede protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meksikalı kartel lideri El Mencho'nun cenazesi altın bir tabutta taşındı

Yok böyle tören! Cenazesi altın tabutta taşındı, silahlar dikkat çekti
Ünlü şarkıcı cam sildi, onu görenlerin yüreği ağzına geldi

Ünlü şarkıcıyı görenlerin yüreği ağzına geldi
İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı

İki Türk gazeteci canlı yayında gözaltına alındı
Japonya'da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı

İran'dan Japonya'yı alarma geçiren adım! Başbakan resmen isyan etti
Meksikalı kartel lideri El Mencho'nun cenazesi altın bir tabutta taşındı

Yok böyle tören! Cenazesi altın tabutta taşındı, silahlar dikkat çekti
Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı

Hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı
Arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül, hastanede öldü

Arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül'ün acı sonu