Bugün maç var mı? 3 Mart Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

3 Mart Salı akşamı sporseverler heyecan dolu karşılaşmalara odaklanıyor. Futbol müsabakaları ön plana çıkarken, takımlar ligdeki konumlarını güçlendirmek ve önemli puanlar kazanmak için mücadele veriyor. Taraftarlar, maçların yayın saatleri ve kanalları hakkında bilgi edinmek için araştırma yapıyor. Gecenin öne çıkan maçları ve detaylı yayın programı haberin devamında sunuluyor.

YAYINLAR

12:00 – S Sport Plus: İtalya Serie A (Canlı)

13:00 – A Spor: Fethiyespor - Fatih Karagümrük (Canlı)

15:30 – A Spor: İstanbulspor - Boluspor (Diğer)

16:00 – S Sport Plus: İtalya Serie A (Canlı)

17:00 – TRT Spor: Türkiye - Malta (K) (Canlı)

20:30 – A Spor: Başakşehir - Trabzonspor (Diğer)