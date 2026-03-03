Bugün maç var mı? 3 Mart Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
3 Mart Salı, sporseverler için yoğun bir gündem sunuyor. Futbol ve basketbol maçları, lig sıralamaları ve şampiyonluk mücadeleleri açısından kritik önem taşıyor. Taraftarlar, karşılaşmaların saatlerini ve yayın kanallarını öğrenmek için araştırmalara başlarken, günün fikstürü spor gündeminde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, bugün maç var mı? 3 Mart Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
3 Mart Salı akşamı sporseverler heyecan dolu karşılaşmalara odaklanıyor. Futbol müsabakaları ön plana çıkarken, takımlar ligdeki konumlarını güçlendirmek ve önemli puanlar kazanmak için mücadele veriyor. Taraftarlar, maçların yayın saatleri ve kanalları hakkında bilgi edinmek için araştırma yapıyor. Gecenin öne çıkan maçları ve detaylı yayın programı haberin devamında sunuluyor.
YAYINLAR
- 12:00 – S Sport Plus: İtalya Serie A (Canlı)
- 13:00 – A Spor: Fethiyespor - Fatih Karagümrük (Canlı)
- 15:30 – A Spor: İstanbulspor - Boluspor (Diğer)
- 16:00 – S Sport Plus: İtalya Serie A (Canlı)
- 17:00 – TRT Spor: Türkiye - Malta (K) (Canlı)
- 20:30 – A Spor: Başakşehir - Trabzonspor (Diğer)
- 21:30 – S Sport Plus: İtalya Serie A (Canlı)
- 22:30 – beIN Connect: Bournemouth - Brentford (Canlı)
- 22:30 – beIN Connect: Everton - Burnley (Canlı)
- 22:30 – beIN Connect: Leeds United - Sunderland (Canlı)
- 23:00 – TRT Spor: Como - Inter (Canlı)
- 23:15 – beIN Connect: Wolverhampton - Liverpool (Diğer)
- 23:30 – S Sport Plus: Made In Italy (Futbol)