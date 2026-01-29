Haberler

Bugün maç var mı? 29 Ocak Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
Güncelleme:
29 Ocak Perşembe günü spor dünyasında tempo giderek yükseliyor. Günün ilerleyen saatlerinde futbol ve basketbol başta olmak üzere birçok branşta oynanacak karşılaşmalar, sporseverlerin heyecanını artırıyor. Kritik mücadeleler, yayın saatleri ve günün öne çıkan gelişmeleri yakından izlenirken; maç programlarına dair tüm ayrıntılar spor gündeminin merkezinde. Peki, bugün maç var mı? 29 Ocak Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

29 Ocak Perşembe akşamı spor gündemi, tempolu ve sonucu merakla beklenen karşılaşmalarla şekilleniyor. Gün içinde yaşanan gelişmelerin ardından futbol başta olmak üzere birçok branşta sahne alacak mücadeleler, sporseverlerin odağında yer alıyor. Maç saatleri, yayın bilgileri ve öne çıkan karşılaşmalara dair tüm detaylar haberin devamında bulunuyor.

YAYINLAR

  • 08:00 – TRT Spor : İlk Baskı ( Futbol / Canlı)
  • 11:00 – TRT Spor : Spor Manşet ( Futbol / Canlı)
  • 12:30 – TRT Spor: Gün Ortası ( Futbol / Canlı)
  • 14:30 – TRT Spor: Spor Stüdyosu ( Futbol / Canlı)
  • 16:00 – TRT Spor: Gündem Futbol (Futbol / Canlı)
  • 18:00 – TRT Spor: Spor Merkezi (Futbol / Canlı)
  • 20:00 – TRT Spor: Spor Akşamı (Futbol / Canlı)
  • 20:30 – S Sport Plus: Al Qadsiah – Al Hilal (Futbol / Canlı)
  • 21:00 – TRT Spor: Maç Özel (Futbol)
  • 21:00 – A Spor: Şampiyonlar Ligi Özel (Futbol / Canlı)
  • 23:00 – TRT 1: FCSB – Fenerbahçe (Futbol)
  • 23:00 – tabii: Aston Villa – Salzburg (Futbol / Canlı)

  • 23:00 – tabii: Porto – Glasgow Rangers (Futbol / Canlı)
  • 23:00 – tabii: Lille – Freiburg (Futbol / Canlı)
  • 23:00 – tabii: Lyon – PAOK (Futbol / Canlı)
  • 23:00 – tabii: Nottingham Forest – Ferencvaros (Futbol / Canlı)
  • 23:00 – tabii: Panathinaikos – Roma (Futbol / Canlı)
  • 23:00 – tabii: Stuttgart – Young Boys (Futbol / Canlı)
  • 23:00 – tabii: Basel – Viktoria Plzen (Futbol / Canlı)
  • 23:00 – A Spor: Transfer Raporu (Futbol / Canlı)
  • 23:00 – TRT Spor: UEFA Şampiyonlar Ligi Özetler (Futbol)
  • 23:45 – A Spor: Devre Arası (Futbol)
  • 00:00 – A Spor: Transfer Raporu Gece (Futbol)
  • 01:00 – A Spor: Avrupa Gecesi (Futbol)
