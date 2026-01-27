Bugün maç var mı? 27 Ocak Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

27 Ocak Salı akşamı spor gündemi, kritik karşılaşmalarla birlikte hareketleniyor. Gün boyunca öne çıkan gelişmelerin ardından futbol ve diğer spor branşlarında oynanacak mücadeleler sporseverlerin yakın takibine giriyor. Karşılaşmaların başlama saatleri, yayın bilgileri ve dikkat çeken maçlara ilişkin ayrıntılar, akşam saatleri yaklaşırken gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında...

YAYINLAR

07.00 – İtalya Serie A ( Futbol ) | S Sport Plus

) | S Sport Plus 07.00 – UEFA Avrupa Ligi Özetler ( Futbol ) | TRT Spor

) | TRT Spor 07.30 – The Emirates FA Cup Özetler ( Futbol ) | TRT Spor

) | TRT Spor 08.00 – Başlama Vuruşu ( Futbol ) | HT Spor

) | HT Spor 09.00 – 2. Bundesliga ( Futbol ) | S Sport

) | S Sport 10.15 – Trendyol Süper Lig Goller ( Futbol ) | TRT Spor

) | TRT Spor 12.30 – İspanya LaLiga ( Futbol ) | S Sport

) | S Sport 12.30 – UEFA Şampiyonlar Ligi Öne Çıkan Maçlar ( Futbol – Canlı) | TRT Spor