Haberler

Bugün maç var mı? 27 Ocak Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bugün maç var mı? 27 Ocak Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

27 Ocak Salı günü spor arenasında heyecan gün ilerledikçe artıyor. Futbol başta olmak üzere basketbol ve diğer branşlarda öne çıkan karşılaşmalar, günün spor gündemini belirliyor. Hangi maçların sahne alacağı, müsabakaların başlama saatleri ve kritik mücadelelere ilişkin ayrıntılar sporseverlerin odağında yer alıyor. Peki, bugün maç var mı? 27 Ocak Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

27 Ocak Salı akşamı spor gündemi, kritik karşılaşmalarla birlikte hareketleniyor. Gün boyunca öne çıkan gelişmelerin ardından futbol ve diğer spor branşlarında oynanacak mücadeleler sporseverlerin yakın takibine giriyor. Karşılaşmaların başlama saatleri, yayın bilgileri ve dikkat çeken maçlara ilişkin ayrıntılar, akşam saatleri yaklaşırken gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında...

YAYINLAR

  • 07.00 – İtalya Serie A ( Futbol ) | S Sport Plus
  • 07.00 – UEFA Avrupa Ligi Özetler ( Futbol ) | TRT Spor
  • 07.30 – The Emirates FA Cup Özetler ( Futbol ) | TRT Spor
  • 08.00 – Başlama Vuruşu ( Futbol ) | HT Spor
  • 09.00 – 2. Bundesliga ( Futbol ) | S Sport
  • 10.15 – Trendyol Süper Lig Goller ( Futbol ) | TRT Spor
  • 12.30 – İspanya LaLiga ( Futbol ) | S Sport
  • 12.30 – UEFA Şampiyonlar Ligi Öne Çıkan Maçlar ( Futbol – Canlı) | TRT Spor

Bugün maç var mı? 27 Ocak Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

  • 13.00 – 1461 Trabzon FK – Güzide Gebze Spor Kulübü ( Futbol ) | Sıfır TV
  • 13.30 – İtalya Serie A ( Futbol ) | S Sport Plus
  • 15.00 – Hedef Süper Lig ( Futbol ) | TRT Spor
  • 17.00 – Abdullah Avcı ile Analiz ( Futbol ) | TRT Spor
  • 17.30 – Made in Italy ( Futbol ) | S Sport Plus
  • 18.00 – İtalya Serie A ( Futbol ) | S Sport Plus
  • 19.00 – Hollanda Ligi ( Futbol ) | S Sport
  • 20.00 – Futbol X (Futbol) | HT Spor
  • 20.00 – İspanya LaLiga (Futbol) | S Sport
  • 21.00 – Süper Lig Analiz (Futbol – Canlı) | A Spor
  • 22.30 – Werder Bremen – Hoffenheim (Futbol – Canlı) | Tivibu Spor 2
  • 22.30 – St. Pauli – RB Leipzig (Futbol) | Tivibu Spor 1
  • 23.00 – Fiorentina – Como (Futbol) | TRT Spor
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın yıldızı hakkında bomba sözler: Trip atıyor, gitmek isterse durdurulmayacak

Yıldız isim hakkında bomba sözler: Trip atıyor, gitmek isterse...
Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı
Elektrik bağlantılarında yeni dönem! Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak

Elektrik bağlantılarında milyonları ilgilendiren değişiklik
Efsane futbolcunun oğlu Real Madrid ile profesyonel sözleşme imzaladı

Babasının izinden gidiyor! Real Madrid ile sözleşme imzaladı
Galatasaray'ın yıldızı hakkında bomba sözler: Trip atıyor, gitmek isterse durdurulmayacak

Yıldız isim hakkında bomba sözler: Trip atıyor, gitmek isterse...
Usta oyuncu Ali Tutal'dan kötü haber! Entübe edildi

Usta oyuncudan kötü haber! Entübe edildi, durumu ciddi
Nihat Kahveci 2-2'lik maç sonrası Sergen Yalçın'a verdi veriştirdi

Dün akşam gördüğü manzaradan sonra adeta çıldırdı