Bugün maç var mı? 26 Şubat Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bugün maç var mı? 26 Şubat Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
Güncelleme:
26 Şubat Perşembe günü spor dünyasında tempo yükseliyor. Futbol ve basketbolda sahne alacak kritik karşılaşmalar, hem puan durumunu hem de zirve yarışını doğrudan etkileyebilecek nitelikte. Önemli maçlar öncesinde taraftarlar saat ve yayın bilgilerine odaklanırken, günün fikstürü spor gündeminin merkezinde yer alıyor. Peki, bugün maç var mı? 26 Şubat Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

26 Şubat Perşembe akşamı spor programı hareketli bir tempoya sahip. Futbol maçları ön plana çıkarken, takımlar hem sıralamadaki konumlarını güçlendirmek hem de kritik puanları kazanmak için sahada ter döküyor. Taraftarlar maç saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağı konusunu araştırıyor. Gecenin öne çıkan mücadeleleri ve program detayları haberin devamında.

YAYINLAR

  • 10:15 TRT Spor – UEFA Şampiyonlar Ligi (Futbol)
  • 13:30 TRT Spor – Almanya Bundesliga (Futbol)
  • 19:25 TRT Spor – Maç Özel Hangi (Futbol)
  • 19:30 A Spor – Avrupa Ligi Özel (Futbol)
  • 20:00 HT Spor – Yakın Açı (Futbol)
  • 20:45 TRT 1 – Samsunspor-Skendija (Futbol)
  • 20:45 NK Celje - FC Drita (Futbol)
  • 20:45 Stuttgart - Celtic (Futbol)
  • 20:45 Viktoria Plzen - Panathinaikos (Futbol)
  • 20:45 Ferencvaros - Ludogorets (Futbol)
  • 20:45 Kızılyıldız - Lille (Futbol)
  • 20:45 Rijeka - Omonia (Futbol)
  • 20:45 Fiorentina - Jagiellonia (Futbol)

  • 21:00 HT Spor – Maç Yolu (Futbol)
  • 21:00 A Spor – Devre Arası (Futbol)
  • 21:45 TRT Spor – Maç Özel Gece (Futbol)
  • 22:30 A Spor – Avrupa Gecesi (Futbol)
  • 23:00 AZ Alkmaar - Noah (Futbol)
  • 23:00 Crystal Palace - Zrıjskı (Futbol)
  • 23:00 Genk - Dinamo Zagreb (Futbol)
  • 23:00 FC Lausanne - Sigma Olomouc (Futbol)
  • 23:00 Celta Vigo - PAOK (Futbol)
  • 23:00 Bologna - Brann (Futbol)
  • 23:00 Lech Poznan - KuPS (Futbol)
  • 23:00 TRT 1 – Nottingham Forest-Fenerbahçe (Futbol)
  • 01:00 A Spor – Son Sayfa Gece (Futbol)
Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
500

