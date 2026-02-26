Bugün maç var mı? 26 Şubat Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

26 Şubat Perşembe akşamı spor programı hareketli bir tempoya sahip. Futbol maçları ön plana çıkarken, takımlar hem sıralamadaki konumlarını güçlendirmek hem de kritik puanları kazanmak için sahada ter döküyor. Taraftarlar maç saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağı konusunu araştırıyor. Gecenin öne çıkan mücadeleleri ve program detayları haberin devamında.

YAYINLAR

10:15 TRT Spor – UEFA Şampiyonlar Ligi (Futbol)

– UEFA Şampiyonlar Ligi (Futbol) 13:30 TRT Spor – Almanya Bundesliga (Futbol)

19:25 TRT Spor – Maç Özel Hangi (Futbol)

19:30 A Spor – Avrupa Ligi Özel (Futbol)

20:00 HT Spor – Yakın Açı (Futbol)

20:45 TRT 1 – Samsunspor-Skendija (Futbol)

20:45 NK Celje - FC Drita (Futbol)

20:45 Stuttgart - Celtic (Futbol)

20:45 Viktoria Plzen - Panathinaikos (Futbol)

20:45 Ferencvaros - Ludogorets (Futbol)

20:45 Kızılyıldız - Lille (Futbol)

20:45 Rijeka - Omonia (Futbol)

20:45 Fiorentina - Jagiellonia (Futbol)