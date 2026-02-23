Bugün maç var mı? 23 Şubat Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

23 Şubat Pazartesi akşamı spor dünyası hareketli saatlere sahne oluyor. Futbol karşılaşmaları ön plana çıkarken, takımlar kritik puanlar ve sıralama hedefleri için sahaya çıkıyor. Maçların başlama saatleri ve yayın bilgileri sporseverler tarafından merakla takip ediliyor. Gecenin öne çıkan müsabakalarına dair tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

YAYINLAR

13:30 – Sivasspor - Sakaryaspor – TRT Spor / BeIN Sports 2 – Canlı

/ BeIN Sports 2 – Canlı 13:30 – Sarıyer - Adana Demirspor – Tabii – Canlı

16:00 – Pendikspor - Keçiörengücü – TRT Spor / BeIN Sports 2 – Canlı / Diğer

18:30 – Akşam Spor Bülteni – TRT Spor – Canlı

20:00 – Amedspor - Vanspor – TRT Spor / BeIN Sports 2 – Canlı

20:00 – Fenerbahçe - Kasımpaşa – BeIN Sports 1 – Canlı