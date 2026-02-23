Bugün maç var mı? 23 Şubat Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
23 Şubat Pazartesi, spor tutkunları için yoğun bir gündem sunuyor. Futbol ve basketbol başta olmak üzere günün maçları büyük heyecan vadediyor. Takımlar kritik puan ve sıralama mücadeleleri için sahaya çıkarken, izleyiciler gün boyunca önemli karşılaşmaları takip etmek için ekran başına geçiyor. Peki, bugün maç var mı? 23 Şubat Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
23 Şubat Pazartesi akşamı spor dünyası hareketli saatlere sahne oluyor. Futbol karşılaşmaları ön plana çıkarken, takımlar kritik puanlar ve sıralama hedefleri için sahaya çıkıyor. Maçların başlama saatleri ve yayın bilgileri sporseverler tarafından merakla takip ediliyor. Gecenin öne çıkan müsabakalarına dair tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.
YAYINLAR
- 13:30 – Sivasspor - Sakaryaspor – TRT Spor / BeIN Sports 2 – Canlı
- 13:30 – Sarıyer - Adana Demirspor – Tabii – Canlı
- 16:00 – Pendikspor - Keçiörengücü – TRT Spor / BeIN Sports 2 – Canlı / Diğer
- 18:30 – Akşam Spor Bülteni – TRT Spor – Canlı
- 20:00 – Amedspor - Vanspor – TRT Spor / BeIN Sports 2 – Canlı
- 20:00 – Fenerbahçe - Kasımpaşa – BeIN Sports 1 – Canlı
- 20:30 – Fiorentina - Pisa – Tivibu Spor 1 / S Sport Plus – Canlı / Diğer
- 22:00 – Stadyum – TRT Spor – Canlı
- 22:00 – Al Qadsiah - Al Ettifaq – S Sport Plus – Canlı
- 22:45 – Bologna - Udinese – Tivibu Spor 1 / S Sport Plus – Canlı
- 23:00 – Everton - Manchester Utd – BeIN Sports 3 – Canlı
- 23:00 – Alaves - Girona – S Sport Plus – Diğer
- 23:30 – Teknik Analiz – TRT Spor