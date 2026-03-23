Bugün maç var mı? 23 Mart Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
23 Mart Pazartesi akşamı spor ekranlarında tempo yükseliyor. Futbol ve basketbol karşılaşmaları, kritik puan mücadeleleri ve zirve yarışındaki önemli maçlarla izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak. Taraftarlar, hangi maçın saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ederken, gecenin öne çıkan karşılaşmaları spor gündeminde öne çıkıyor. Peki, bugün maç var mı? 23 Mart Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
23 Mart Pazartesi akşamı futbolseverleri ekran başına kilitleyecek bir yayın akışı dikkat çekiyor. Liglerdeki kritik mücadeleler ve sonucu merakla beklenen karşılaşmalar öne çıkarken, taraftarlar maçların saat kaçta başlayacağını ve hangi kanallardan canlı yayınlanacağını araştırıyor. Gecenin öne çıkan maçları ve tüm yayın detayları haberin devamında…
YAYINLAR
- 14:00 – Tivibu Spor: Arminia Bielefeld - Darmstadt 98 (Canlı)
- 14:00 – Tivibu Spor: Kaiserslautern - Fortuna Düsseldorf (Canlı)
- 14:00 – Tivibu Spor: Magdeburg - Bochum (Canlı)
- 21:30 – Tivibu Spor: Dynamo Dresden - Hertha Berlin (Canlı)
- 22:30 – S Sport Plus: Castellon - Leonesa (Canlı)