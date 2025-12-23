Haberler

Bugün maç var mı? 23 Aralık Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bugün maç var mı? 23 Aralık Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

23 Aralık Salı akşamı yaklaşırken spor gündeminde tempo giderek yükseliyor. Futbol başta olmak üzere günün maç programı, sporseverlerin odağında yer alıyor. Karşılaşmaların oynanacağı saatler, yayıncı kanallar ve canlı yayın bilgileri yakından takip edilirken; akşam kuşağında sahaya çıkacak takımlar da futbol tutkunlarının ilgisini çekiyor. Günün maç takvimi ve yayın detayları spor gündeminin öne çıkan başlıkları arasında bulunuyor. Peki, bugün maç var mı?

23 Aralık Salı günü futbol atmosferi yeniden zirveye çıkıyor. Yerel liglerden Avrupa sahnesine kadar uzanan geniş maç takvimi, futbolseverlerin ilgisini üzerine çekiyor. Gün içinde oynanacak karşılaşmaların saatleri, yayınlanacağı kanallar ve maç öncesi öne çıkan detaylar yakından takip edilirken; takımların form durumları ve sahaya yansıtacağı performans da merak konusu oluyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YAYINLAR

  • 07.15 – TRT Spor : UEFA Avrupa Ligi Öne Çıkan Maçlar
  • 10.15 – TRT Spor : Trendyol Süper Lig Goller (Canlı)
  • 15.00 – A Spor : Kocaelispor – Erzurumspor (Canlı)
  • 15.30 – EXXEN: Demokratik Kongo – Benin
  • 16.00 – TRT Spor : Hedef Süper Lig (Canlı)
  • 16.45 – Smartspor: Al Hussein – Ahal (Canlı)
  • 17.30 – A Spor : Konyaspor – Antalyaspor (Canlı)
  • 18.00 – EXXEN: Senegal – Botsvana
  • 19.00 – TRT Spor : Stadyum (Canlı)
  • 19.00 – Smartspor: Al Sadd – Al Ahli Dubai

Bugün maç var mı? 23 Aralık Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

  • 19.45 – ATV: Kupa Günlüğü (Canlı)
  • 20.30 – EXXEN: Nijerya – Tanzanya
  • 20.30 – TRT Spor : UEFA Şampiyonlar Ligi Öne Çıkan Maçlar (Canlı)
  • 20.30 – ATV: Fenerbahçe – Beşiktaş
  • 21.00 – A Spor : Süper Lig Analiz
  • 21.15 – TRT Spor : Stadyum (Canlı)
  • 21.15 – Smartspor: Al Ittihad – Nasaf Qarshi
  • 22.30 – TRT Spor : Stadyum (Canlı)
  • 23.00 – EXXEN: Tunus – Uganda (Canlı)
  • 23.00 – EXXEN: Arsenal – Crystal Palace (Canlı)
  • 23.45 – S Sport Plus: Guimaraes – Sporting Lisbon (Canlı)
  • 23.45 – Tivibu Spor 1: Vitoria – Sporting Lisbon
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dava dosyasına girdi! Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasında olay diyalog

Olay yazışma dosyaya girdi: Nice senelere koca...
Okul müdürünü vuran öğrenci ile babası tutuklandı

Okul müdürünü tüfekle vuran öğrenci için karar verildi
Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızı artık sokaklarda yaşıyor

Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızıydı! Artık sokaklarda yaşıyor
Teröristbaşı Öcalan'dan Mazlum Abdi'ye Türkiye mektubu: İçinizdeki yabancıları ayıklayın

Öcalan'dan Mazlum Abdi'ye kritik mektup: Derhal içinizden ayıklayın
Dava dosyasına girdi! Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasında olay diyalog

Olay yazışma dosyaya girdi: Nice senelere koca...
Oyun gecesi gözaltı! Umut Evirgen'in ilk görüntüleri ortaya çıktı

Oyun gecesi gözaltı! Umut Evirgen'in ilk görüntüleri ortaya çıktı
Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede

Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede
title