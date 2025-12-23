Bugün maç var mı? 23 Aralık Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
23 Aralık Salı akşamı yaklaşırken spor gündeminde tempo giderek yükseliyor. Futbol başta olmak üzere günün maç programı, sporseverlerin odağında yer alıyor. Karşılaşmaların oynanacağı saatler, yayıncı kanallar ve canlı yayın bilgileri yakından takip edilirken; akşam kuşağında sahaya çıkacak takımlar da futbol tutkunlarının ilgisini çekiyor. Günün maç takvimi ve yayın detayları spor gündeminin öne çıkan başlıkları arasında bulunuyor. Peki, bugün maç var mı?
23 Aralık Salı günü futbol atmosferi yeniden zirveye çıkıyor. Yerel liglerden Avrupa sahnesine kadar uzanan geniş maç takvimi, futbolseverlerin ilgisini üzerine çekiyor. Gün içinde oynanacak karşılaşmaların saatleri, yayınlanacağı kanallar ve maç öncesi öne çıkan detaylar yakından takip edilirken; takımların form durumları ve sahaya yansıtacağı performans da merak konusu oluyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.
YAYINLAR
- 07.15 – TRT Spor : UEFA Avrupa Ligi Öne Çıkan Maçlar
- 10.15 – TRT Spor : Trendyol Süper Lig Goller (Canlı)
- 15.00 – A Spor : Kocaelispor – Erzurumspor (Canlı)
- 15.30 – EXXEN: Demokratik Kongo – Benin
- 16.00 – TRT Spor : Hedef Süper Lig (Canlı)
- 16.45 – Smartspor: Al Hussein – Ahal (Canlı)
- 17.30 – A Spor : Konyaspor – Antalyaspor (Canlı)
- 18.00 – EXXEN: Senegal – Botsvana
- 19.00 – TRT Spor : Stadyum (Canlı)
- 19.00 – Smartspor: Al Sadd – Al Ahli Dubai
- 19.45 – ATV: Kupa Günlüğü (Canlı)
- 20.30 – EXXEN: Nijerya – Tanzanya
- 20.30 – TRT Spor : UEFA Şampiyonlar Ligi Öne Çıkan Maçlar (Canlı)
- 20.30 – ATV: Fenerbahçe – Beşiktaş
- 21.00 – A Spor : Süper Lig Analiz
- 21.15 – TRT Spor : Stadyum (Canlı)
- 21.15 – Smartspor: Al Ittihad – Nasaf Qarshi
- 22.30 – TRT Spor : Stadyum (Canlı)
- 23.00 – EXXEN: Tunus – Uganda (Canlı)
- 23.00 – EXXEN: Arsenal – Crystal Palace (Canlı)
- 23.45 – S Sport Plus: Guimaraes – Sporting Lisbon (Canlı)
- 23.45 – Tivibu Spor 1: Vitoria – Sporting Lisbon