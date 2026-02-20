Haberler

Bugün maç var mı? 20 Şubat Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
20 Şubat Cuma, spor severler için hareketli geçecek. Futbol ve basketbol karşılaşmaları gündemde öne çıkarken, takımlar sahada kritik mücadelelere çıkacak. Taraftarlar, heyecan dolu anları ekran başında yakalamaya hazırlanıyor. Peki, bugün maç var mı? 20 Şubat Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

20 Şubat Cuma akşamı spor dünyası hareketleniyor. Futbol karşılaşmaları, ligdeki üst ve alt sıraları yakından ilgilendiren kritik mücadelelerle öne çıkıyor. Tribünlerde ve ekran başında heyecan dorukta olacak; sporseverler maç saatleri ve yayın detaylarını araştırıyor. Gelişmeler haberin devamında yer alıyor.

  • 20:00 - Çaykur Rizespor vs Kocaelispor - BeIN Sports 1 - Canlı
  • 20:30 - Bochum vs Nürnberg - S Sport Plus / Tivibu Spor 2 - Canlı
  • 20:30 - Greuther Fürth vs Arminia Bielefeld - Tivibu Spor - Canlı
  • 22:30 - Mainz vs Hamburg - S Sport Plus / Tivibu Spor - Canlı

  • 22:30 - Ceuta vs Granada - S Sport Plus - Canlı
  • 22:45 - Sassuolo vs Verona - S Sport Plus / Tivibu Spor 2 - Canlı
  • 22:45 - Brest vs Marsilya - beIN Connect - Canlı
  • 23:00 - Athletic Bilbao vs Elche - S Sport Plus - Canlı
