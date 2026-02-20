Bugün maç var mı? 20 Şubat Cuma bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

20 Şubat Cuma akşamı spor dünyası hareketleniyor. Futbol karşılaşmaları, ligdeki üst ve alt sıraları yakından ilgilendiren kritik mücadelelerle öne çıkıyor. Tribünlerde ve ekran başında heyecan dorukta olacak; sporseverler maç saatleri ve yayın detaylarını araştırıyor. Gelişmeler haberin devamında yer alıyor.

YAYINLAR

20:00 - Çaykur Rizespor vs Kocaelispor - BeIN Sports 1 - Canlı

20:30 - Bochum vs Nürnberg - S Sport Plus / Tivibu Spor 2 - Canlı

2 - Canlı 20:30 - Greuther Fürth vs Arminia Bielefeld - Tivibu Spor - Canlı

22:30 - Mainz vs Hamburg - S Sport Plus / Tivibu Spor - Canlı