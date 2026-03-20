Bugün maç var mı? 20 Mart Perşembe bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbolseverler için 20 Mart 2026, Avrupa liglerinin kıyasıya mücadelelere sahne olacağı bir gün olarak öne çıkıyor. Premier Lig'den LaLiga'ya, Serie A'dan Bundesliga ve Ligue 1'e kadar birçok karşılaşma aynı gün oynanacak. Peki, Bugün maç var mı? 20 Mart Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda? Detaylar...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Bugün Avrupa'nın dört büyük liginde toplam altı kritik mücadele sahne alacak. Hem üst sıralar hem de alt sıralar için büyük önem taşıyan karşılaşmalar izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak. İşte günün maçları ve detaylı yayın bilgileri:

İngiltere - Premier Lig:

23:00 Bournemouth - Manchester United (beIN Sports 3)

İspanya - LaLiga:

23:00 Villarreal - Real Sociedad (S Sport, S Sport Plus)

İtalya - Serie A:

20:30 Cagliari - Napoli (S Sport Plus, TiviBu Spor 1)

22:45 Genoa - Udinese (S Sport Plus, TiviBu Spor 1)

Fransa - Ligue 1:

22:45 Lens - Angers (beIN Sports 4)

Almanya - Bundesliga:

22:30 RB Leipzig - Hoffenheim (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)

Bu program, hem Avrupa'nın üst düzey takımlarının hem de kritik lig mücadelelerinin günün hangi saatinde oynandığını gösteriyor.

20 MART MAÇ PROGRAMI

20 Mart 2026 günü oynanacak maçlarda, öne çıkan takımlar ve mücadelenin önemine göre sıralama şöyle:

Manchester United, Premier Lig'de Bournemouth karşısında kritik puan arayacak.

Real Sociedad, LaLiga'da Villarreal deplasmanında galibiyet hedefliyor.

Napoli, Serie A'da Cagliari karşısında puan farkını korumak istiyor.

Udinese, Genoa deplasmanında sürpriz peşinde.

Lens, Ligue 1'de Angers karşısında kritik bir çıkış peşinde.

RB Leipzig, Bundesliga'da Hoffenheim'a karşı üstünlük sağlamayı hedefliyor.

Takımların mevcut form durumları ve ligdeki konumları, bu maçların ne kadar kritik olduğunu gösteriyor.