Bugün maç var mı? 18 Mart Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
18 Mart Çarşamba akşamı spor severler için yoğun bir ekran deneyimi yaşanacak. Futbol ve basketbol maçları, liglerdeki kritik puan mücadeleleri ve şampiyonluk yarışları izleyicilerle buluşacak. Taraftarlar, maçların saatlerini ve hangi kanallardan canlı izlenebileceğini merak ederken, akşamın öne çıkan karşılaşmaları gündemde en çok konuşulan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, bugün maç var mı? 18 Mart Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
YAYINLAR
- 16:00 – TRT SPOR: Gençlik Ligi: Real Madrid – Sporting (Futbol) – Canlı
- 16:00 – BEIN SPORTS 1: Alanyaspor – Kocaelispor (Futbol) – Canlı
- 18:30 – TABII TABII: Braga – Ferencvaros (Futbol) – Canlı
- 20:00 – BEIN SPORTS 1: Eyüpspor – Trabzonspor (Futbol) – Canlı
- 20:00 – BEIN SPORTS 2: RAMS Başakşehir – Antalyaspor (Futbol) – Canlı
- 20:45 – TABII TABII: Barcelona – Newcastle United (Futbol) – Canlı
- 22:00 – S SPORT PLUS: Al Ahli – Al Hilal (Futbol) – Canlı
- 22:00 – S SPORT PLUS: Al Kholood – Al Ittihad (Futbol) – Canlı
- 23:00 – TABII TABII: Bayern Münih – Atalanta (Futbol) – Canlı
- 23:00 – TABII TABII: Tottenham – Atletico Madrid (Futbol) – Canlı
- 23:00 – TRT 1: Liverpool – Galatasaray (Futbol) – Canlı