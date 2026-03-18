Bugün maç var mı? 18 Mart Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

18 Mart Çarşamba akşamı futbolseverler için heyecan dolu bir yayın maratonu ekranlarda olacak. Liglerde kritik puan mücadelesi veren takımların karşılaşmaları öne çıkarken, taraftarlar maçların saatlerini ve hangi kanallardan canlı yayınlanacağını merak ediyor. Akşamın öne çıkan karşılaşmaları ve yayın bilgileri haberin devamında…

YAYINLAR

16:00 – TRT SPOR: Gençlik Ligi: Real Madrid – Sporting (Futbol) – Canlı

16:00 – BEIN SPORTS 1: Alanyaspor – Kocaelispor (Futbol) – Canlı

18:30 – TABII TABII: Braga – Ferencvaros (Futbol) – Canlı

20:00 – BEIN SPORTS 1: Eyüpspor – Trabzonspor (Futbol) – Canlı

20:00 – BEIN SPORTS 2: RAMS Başakşehir – Antalyaspor (Futbol) – Canlı