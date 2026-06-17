Bugün maç var mı? 17 Haziran Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

17 Haziran Çarşamba günü oynanacak maçlar futbol tutkunlarının gündeminde yer alıyor. Gün boyunca sahaya çıkacak takımlar ve karşılaşmaların saatleri araştırılırken, sporseverler maçların hangi kanallarda canlı yayınlanacağını öğrenmek için arama motorlarına yöneliyor. Bugünkü maç takvimi, başlama saatleri ve yayıncı kuruluşlara ilişkin detaylar haberimizde...

YAYINLAR

07.00 – TRT 1: Avusturya - Ürdün

07.00 – S Sport 2: İtalya Serie A

08.00 – A Spor : Sabah Sporu

: Sabah Sporu 09.00 – HT Spor : Başlama Vuruşu

: Başlama Vuruşu 10.00 – S Sport 2: İtalya Serie A 2025/26

10.30 – A Spor : Dünya Kupası'nda Bugün

: Dünya Kupası'nda Bugün 11.00 – S Sport: Malaga - Almeria

12.30 – HT Spor : Kürsü

: Kürsü 13.00 – S Sport 2: Şampiyon Inter

13.30 – HT Spor : Bakış Açısı

: Bakış Açısı 14.00 – A Spor : Milli Maç Günü

: Milli Maç Günü 15.00 – HT Spor : Satır Arası