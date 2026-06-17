Bugün maç var mı? 17 Haziran Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
Bugün maç var mı? 17 Haziran Çarşamba günü futbolseverler, günün maç programını ve karşılaşmaların yayınlanacağı kanalları araştırmaya devam ediyor. Uluslararası turnuvalar, milli maçlar ve hazırlık karşılaşmaları spor gündeminde öne çıkarken, "Bugün kimin maçı var?" ve "Maçlar hangi kanalda yayınlanacak?" soruları da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, bugün maç var mı? 17 Haziran Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
17 Haziran Çarşamba günü oynanacak maçlar futbol tutkunlarının gündeminde yer alıyor. Gün boyunca sahaya çıkacak takımlar ve karşılaşmaların saatleri araştırılırken, sporseverler maçların hangi kanallarda canlı yayınlanacağını öğrenmek için arama motorlarına yöneliyor. Bugünkü maç takvimi, başlama saatleri ve yayıncı kuruluşlara ilişkin detaylar haberimizde...
YAYINLAR
- 07.00 – TRT 1: Avusturya - Ürdün
- 07.00 – S Sport 2: İtalya Serie A
- 08.00 – A Spor : Sabah Sporu
- 09.00 – HT Spor : Başlama Vuruşu
- 10.00 – S Sport 2: İtalya Serie A 2025/26
- 10.30 – A Spor : Dünya Kupası'nda Bugün
- 11.00 – S Sport: Malaga - Almeria
- 12.30 – HT Spor : Kürsü
- 13.00 – S Sport 2: Şampiyon Inter
- 13.30 – HT Spor : Bakış Açısı
- 14.00 – A Spor : Milli Maç Günü
- 15.00 – HT Spor : Satır Arası
- 17.00 – S Sport: Kupada Bugün
- 18.00 – A Spor : Ana Haber
- 18.00 – HT Spor : HT Spor Ana Haber
- 18.00 – S Sport: Football Nation
- 18.30 – A Spor: Dünya Kupası'nda Bugün
- 19.00 – HT Spor: HT Dünya Kupası Özel
- 19.00 – A Spor: Ana Haber
- 20.00 – HT Spor: Nokta Transfer
- 20.00 – A Spor: Milli Takım Dünya Kupası
- 20.30 – S Sport 2: İtalya Serie A
- 21.00 – A Spor: Transfer Raporu
- 22.00 – HT Spor: Gece Yarısı
- 23.00 – TRT 1: İngiltere - Hırvatistan
- 23.00 – A Spor: Son Sayfa
- 02.00 – TRT Spor: Gana - Panama