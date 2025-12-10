Bugün maç var mı? 10 Aralık Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

10 Aralık 2025 maç takvimi, futbolseverlere heyecanın bir an bile düşmediği dolu dolu bir gün vadediyor. Dünya Kupası Elemeleri'nde kaderleri büyük ölçüde etkileyecek karşılaşmalar sahne alırken, bazı ekiplerin gruptaki geleceği adeta bu maçların sonucuna bağlı. Günün en çok konuşulan eşleşmesinde ise dengelerin her an değişebileceği, form grafikleri birbirine oldukça yakın iki takım karşı karşıya gelecek. Maç saatlerinden muhtemel 11'lere, canlı skor gelişmelerinden kritik notlara kadar merak edilen tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

YAYINLAR

•07:45 — TRT Spor

Trendyol Süper Lig Özetler

10:15 — TRT Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Özetler

13:30 — TRT Spor

Hollanda Eredivisie Özetler

16:00 — TRT Spor

Gündem Futbol

20:00 — A Spor

Avrupa'dan Futbol

20:45 — Tabii

Karabağ – Ajax

Villarreal – Kopenhag

23:00 — Tabii

Club Brugge – Arsenal

Athletic Bilbao – PSG

Borussia Dortmund – Bodo/Glimt

Real Madrid – Manchester City

Benfica – Napoli

Juventus – Pafos FC

Bayer Leverkusen – Newcastle United

23:00 — TRT Spor