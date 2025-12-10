Bugün maç var mı? 10 Aralık Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
Milli aranın sürdüğü Süper Lig takviminde gözler bu akşamki milli mücadelelere çevrilmiş durumda. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında sahaya çıkacak Türkiye A Milli Futbol Takımı, gruptaki kaderini yakından etkileyecek önemli bir sınava hazırlanıyor. Ay-Yıldızlılar, hem puan sıralamasındaki konumunu sağlamlaştırmak hem de son maçlarda yakaladığı ivmeyi devam ettirerek turnuva hedefi doğrultusunda kritik bir hamle yapmayı amaçlıyor. Peki, bugün maç var mı?
10 Aralık 2025 maç takvimi, futbolseverlere heyecanın bir an bile düşmediği dolu dolu bir gün vadediyor. Dünya Kupası Elemeleri'nde kaderleri büyük ölçüde etkileyecek karşılaşmalar sahne alırken, bazı ekiplerin gruptaki geleceği adeta bu maçların sonucuna bağlı. Günün en çok konuşulan eşleşmesinde ise dengelerin her an değişebileceği, form grafikleri birbirine oldukça yakın iki takım karşı karşıya gelecek. Maç saatlerinden muhtemel 11'lere, canlı skor gelişmelerinden kritik notlara kadar merak edilen tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.
YAYINLAR
•07:45 — TRT Spor
- Trendyol Süper Lig Özetler
10:15 — TRT Spor
- UEFA Şampiyonlar Ligi Özetler
13:30 — TRT Spor
- Hollanda Eredivisie Özetler
16:00 — TRT Spor
- Gündem Futbol
20:00 — A Spor
- Avrupa'dan Futbol
20:45 — Tabii
- Karabağ – Ajax
- Villarreal – Kopenhag
23:00 — Tabii
- Club Brugge – Arsenal
- Athletic Bilbao – PSG
- Borussia Dortmund – Bodo/Glimt
- Real Madrid – Manchester City
- Benfica – Napoli
- Juventus – Pafos FC
- Bayer Leverkusen – Newcastle United
23:00 — TRT Spor
- Manchester United (K) – Lyon (K)