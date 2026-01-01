Bugün maç var mı? 1 Ocak Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
1 Ocak Perşembe akşamına doğru ilerlerken spor gündeminde hareketlilik dikkat çekiyor. Futbol başta olmak üzere çeşitli branşlarda oynanacak karşılaşmalar, sporseverlerin akşam planlarını şekillendiriyor. Günün maç programı, müsabakaların başlama saatleri ve ekranlara geleceği kanallar ise spor kamuoyunun yakından takip ettiği konular arasında öne çıkıyor. Peki, bugün maç var mı? 1 Ocak Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
1 Ocak Çarşamba akşamı, futbolseverler için yoğun ve heyecanlı bir program sunuyor. Yurt içi liglerin yanı sıra Avrupa'daki karşılaşmalar da akşamın spor gündemini belirliyor. Maç saatleri, yayın detayları ve karşılaşmalar öncesi öne çıkan gelişmeler, futbol tutkunlarının en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.
YAYINLAR
07:00 – TRT Spor
- UEFA Şampiyonlar Ligi Öne Çıkan Maçlar (Derleme)
08 :00 – TRT Spor
- Samsunspor Avrupa Ligi Goller
08:15 – TRT Spor
- Fenerbahçe Avrupa Ligi Goller
08:30 – TRT Spor
- Galatasaray Avrupa Ligi Goller
08:45 – TRT Spor
- A Milli Futbol Takımı Derleme
13:30 – TRT Spor
- İspanya La Liga Özetler (Canlı)
15:30 – EXXEN
- Blackburn vs Wrexham
16:00 – TRT Spor
- Gündem Futbol (Canlı)
18:00 – EXXEN
- Southampton vs Millwall (Canlı)
- Wycombe vs Cardiff (Canlı)
20:30 – BeIN Sports 3
- Liverpool vs Leeds United (Canlı)
- 20:30 – BeIN Sports 4
- Crystal Palace vs Fulham (Canlı)
20:30 – EXXEN
- Sheffield United vs Leicester City
21:00 – TRT Spor
- Futbol Aklı
23:00 – TRT Spor
- Aktüel Futbol (Canlı)
23:00 – BeIN Sports 4
- Brentford vs Tottenham (Canlı)
23:00 – BeIN Sports 3
- Sunderland vs Manchester City (Canlı)