Bugün kimin maçı var? 14 Şubat bu akşam kimin ne maçı var, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de 22. hafta heyecanı bu akşam oynanacak önemli mücadeleyle devam edecek. Zirve takibini sürdüren iki ekip, Papara Park'ta kozlarını paylaşacak.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak mücadele, beIN Sports ve TOD TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Platform kullanıcıları karşılaşmayı canlı takip edebilecek.

Ligde namağlup tek takım olarak sahaya çıkacak olan sarı-lacivertli ekip, deplasmanda puan arayacak. Ev sahibi Trabzonspor ise zirve takibini sürdürmek için sahasında sahaya çıkacak. Mücadele, haftanın dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor.

BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Papara Park'ta oynanacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran üstlenecek, dördüncü hakem olarak ise Melih Aldemir görev yapacak.

Fenerbahçe, son lig maçında sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertliler, ligde topladığı 49 puanla ikinci sırada bulunuyor. 45 puanlı Trabzonspor ise haftaya üçüncü sırada giriyor.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERİ

Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı. İki takım arasındaki puan farkı dört olarak dikkat çekerken, zirve mücadelesi açısından karşılaşma büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertliler ligde yenilgi yaşamadan yoluna devam ediyor.

Fenerbahçe'de Trabzon deplasmanı öncesinde tek eksik bulunuyor. Sakatlığı süren Archie Brown kadroda yer almayacak. Uzun süreli sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Levent Mercan'ın 21 kişilik kadroya dahil edilmesi bekleniyor. Öte yandan Anthony Musaba ile Kerem Aktürkoğlu üçer sarı kartla ceza sınırında yer alıyor. Archie Brown da kart sınırında bulunan isimler arasında bulunmasına rağmen sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda olmayacak.