Bu akşam dünya kupası maçı var mı?
Milyonlarca futbolseverin heyecanla beklediği büyük turnuva tüm hızıyla devam ederken, spor dünyasının kalbi yeşil sahalarda atmaya devam ediyor. Hafta sonunu ekran başında dev mücadeleleri izleyerek geçirmek isteyen izleyiciler, günün maç takvimini gözden geçirmek adına arama motorlarına akın etti.
Katar'daki tarihi anların ardından küresel futbol coşkusunu yeniden zirveye taşıyan dev organizasyonda, grup aşamalarından eleme turlarına uzanan nefes kesici maraton futbol tutkunlarını büyülemeye devam ediyor. Takımlarının ve dünya yıldızlarının performansını yakından takip eden taraftarlar, günün karşılaşma programını kaçırmamak için internet sitelerinde "Bugün hangi maçlar var, Dünya Kupası maçı saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtını aramaya başladı. Futbolseverlerin merakla beklediği bu akşamki maç programını, muhtemel 11'leri ve dev randevuların yayın detaylarını sizler için derledik.
BUGÜNKÜ MAÇLAR: 5 TEMMUZ PAZAR DÜNYA KUPASI PROGRAMI
Dünya Kupası'nda heyecan seviyesinin zirveye ulaştığı bu özel günde, futbolseverleri yeşil sahalarda tam anlamıyla bir görsel şölen bekliyor. Bugün turnuvanın en büyük favorilerinden biri ile kuzeyin disiplinli ekibi karşı karşıya gelecek. İşte ekran başına kilitleneceğiniz bugünün maç programı:
• 23:00 Brezilya - Norveç (TRT 1 - CANLI)
Gecenin bu dev randevusunda sambacılar tur biletini kapmak için sahaya çıkarken, Norveç ise sürpriz bir sonuca imza atmayı hedefliyor. Ayrıca günün takviminde yer alan Paraguay - Fransa mücadelesi de turnuvanın en kritik virajlarından biri olarak dikkat çekiyor.
YARIN KİMİN MAÇI VAR? (6 TEMMUZ PAZARTESİ)
Dünya Kupası maratonunda dur durak bilmeyen heyecan haftanın ilk gününde de tam gaz devam edecek. 6 Temmuz Pazartesi günü futbol dünyasında erken saatlerde başlayacak olan heyecan, gece yarısına kadar sürecek. Yarının maç takvimi şu şekilde:
• 03:00 Meksika - İngiltere (TRT 1 - CANLI)
• 22:00 Portekiz - İspanya (TRT 1 - CANLI)
Pazartesi gecesi oynanacak olan Portekiz - İspanya İber derbisi, şimdiden turnuvanın en erken finali olarak nitelendiriliyor.
DÜNYA KUPASI ELEME TURU MAÇ TAKVİMİ
Kupaya giden yolda takımların kaderini belirleyecek olan eleme turları maç programı netleşti. Takımlarının çeyrek final yolundaki rakiplerini ve maç günlerini yakından takip etmek isteyenler için işte önümüzdeki günlerin nefes kesen fikstürü:
• 4 Temmuz Cumartesi: Kanada - Fas
• 5 Temmuz Pazar: Paraguay - Fransa / Brezilya - Norveç
• 6 Temmuz Pazartesi: Meksika - İngiltere / Portekiz - İspanya
• 7 Temmuz Salı: ABD - Belçika / Arjantin - Mısır / İsviçre - Kolombiya