Bu akşam dünya kupası maçı var mı?

Katar'daki tarihi anların ardından küresel futbol coşkusunu yeniden zirveye taşıyan dev organizasyonda, grup aşamalarından eleme turlarına uzanan nefes kesici maraton futbol tutkunlarını büyülemeye devam ediyor. Takımlarının ve dünya yıldızlarının performansını yakından takip eden taraftarlar, günün karşılaşma programını kaçırmamak için internet sitelerinde "Bugün hangi maçlar var, Dünya Kupası maçı saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtını aramaya başladı. Futbolseverlerin merakla beklediği bu akşamki maç programını, muhtemel 11'leri ve dev randevuların yayın detaylarını sizler için derledik.

BUGÜNKÜ MAÇLAR: 5 TEMMUZ PAZAR DÜNYA KUPASI PROGRAMI

Dünya Kupası'nda heyecan seviyesinin zirveye ulaştığı bu özel günde, futbolseverleri yeşil sahalarda tam anlamıyla bir görsel şölen bekliyor. Bugün turnuvanın en büyük favorilerinden biri ile kuzeyin disiplinli ekibi karşı karşıya gelecek. İşte ekran başına kilitleneceğiniz bugünün maç programı:

• 23:00 Brezilya - Norveç (TRT 1 - CANLI)

Gecenin bu dev randevusunda sambacılar tur biletini kapmak için sahaya çıkarken, Norveç ise sürpriz bir sonuca imza atmayı hedefliyor. Ayrıca günün takviminde yer alan Paraguay - Fransa mücadelesi de turnuvanın en kritik virajlarından biri olarak dikkat çekiyor.