Brent petrol GÜNCEL FİYAT (11 Eylül 2026) Brent petrol fiyatı ne kadar oldu?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları gündemdeki yerini korurken, küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik de yakından takip ediliyor. 4 Eylül'de pompa fiyatlarına yansıyan zamların ardından 11 Eylül Cuma günü herhangi bir fiyat değişikliği yaşanmadı. Ancak Brent petrolün 100 dolar seviyesinin üzerine çıkmasıyla akaryakıt fiyatlarına ilişkin beklentiler yeniden gündeme geldi. Peki, Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? Detaylar...

BRENT PETROL FİYATI NE KADAR OLDU?

11 Eylül 2026 Cuma günü Brent petrolün varil fiyatı 108,68 dolar seviyesine yükseldi. Brent petrol, cuma günü yüzde 1 değer kazanırken, ABD ham petrolü WTI da yüzde 1 artışla 103,45 dolar oldu.

Her iki petrol göstergesi de perşembe günü yüzde 6'nın üzerinde yükseliş kaydetti. Böylece Brent ve WTI fiyatlarının haftayı varil başına 100 doların üzerinde tamamlamaya hazırlandığı görüldü.

Petrol piyasalarında yaşanan hareketlilik Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarının da gündemde kalmasına neden oluyor. Türkiye'de 4 Eylül tarihinde benzin ve motorin fiyatlarına yansıyan zamların ardından 11 Eylül Cuma günü itibarıyla pompa fiyatlarında yeni bir değişiklik yaşanmadı.

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının yükselmesinde enerji arzına ilişkin endişeler etkili olurken, Orta Doğu'daki stratejik deniz yollarına yönelik gelişmeler de yakından takip ediliyor. Yemen'deki gelişmelerin ardından Kızıldeniz'deki deniz trafiğine yönelik tehditler artarken, son günlerde yaşanan tanker saldırıları nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndaki Körfez trafiği de ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya kaldı.

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11 EYLÜL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

11 Eylül 2026 Cuma günü itibarıyla verilen güncel akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir'de şöyle:

İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)

Benzin: 76,92 TL

Motorin: 88,89 TL

LPG: 34,99 TL

İSTANBUL (ANADOLU YAKASI)

Benzin: 76,78 TL

Motorin: 88,75 TL

LPG: 34,39 TL

ANKARA

Benzin: 77,89 TL

Motorin: 90,02 TL

LPG: 35,09 TL

İZMİR

Benzin: 78,17 TL

Motorin: 90,29 TL

LPG: 34,99 TL