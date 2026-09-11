Benzin motorin zam SON DAKİKA! Benzine, motorine zam var mı? Akaryakıt fiyatları bu gece artacak mı? (11-12 Eylül 2026)

Benzine zam var mı? Akaryakıt fiyatları bu gece artacak mı? Küresel petrol piyasalarındaki sert yükseliş, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını yeniden gündeme taşıdı. Brent petrolün varil fiyatının 105 dolar seviyesini aşmasının ardından benzine 2,95 TL zam yapılması bekleniyor. Söz konusu artışın 12 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 00.01 itibarıyla pompaya yansıması öngörülüyor.

BENZİNE ZAM VAR MI?

Benzin fiyatlarında 2,95 TL'lik artış bekleniyor. Zam kararının yürürlüğe girmesi halinde yeni fiyatlar 12 Eylül Cumartesi günü saat 00.01'den itibaren geçerli olacak.

Beklenen artışın ardından benzinin litre fiyatının birçok kentte 80 TL seviyesine yaklaşması bekleniyor. Ankara ve İzmir'de ise benzin fiyatının 80 TL sınırını aşacağı öngörülüyor.

Zam sonrasında benzinin litre fiyatının;

İstanbul Avrupa Yakası'nda ortalama 79,87-79,96 TL,

Ankara'da 80,84-80,93 TL,

İzmir'de 81,12-81,21 TL

seviyelerine yükselmesi bekleniyor.

MOTORİNE ZAM VAR MI?

Mevcut bilgilere göre motorin fiyatlarında şu aşamada herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Beklenen 2,95 TL'lik artışın yalnızca benzine yansıması öngörülüyor.

Güncel tarifede motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda 88,89 TL, İstanbul Anadolu Yakası'nda 88,75 TL, Ankara'da 90,02 TL ve İzmir'de 90,29 TL seviyesinde bulunuyor.

AKARYAKIT FİYATLARI BU GECE ARTACAK MI?

Akaryakıt fiyatlarında beklenen değişikliğin 12 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 00.01'den itibaren pompaya yansıması öngörülüyor. Bu kapsamda benzinde 2,95 TL'lik artış beklenirken motorin ve LPG fiyatlarında ise şu aşamada herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

Fiyatlardaki hareketliliğin temelinde küresel petrol piyasalarında yaşanan sert yükseliş bulunuyor. ABD ile İran arasında devam eden gerilim ve Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırıları, petrol arzına ilişkin endişeleri artırdı. Bu gelişmelerin ardından Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar seviyesini aştı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI TABLOSU

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 76,92 TL

Motorin: 88,89 TL

LPG: 34,99 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 76,78 TL

Motorin: 88,75 TL

LPG: 34,39 TL

Ankara

Benzin: 77,89 TL

Motorin: 90,02 TL

LPG: 35,09 TL

İzmir

Benzin: 78,17 TL

Motorin: 90,29 TL

LPG: 34,99 TL

Beklenen benzin zammının gerçekleşmesi halinde yeni tarifeyle birlikte özellikle Ankara ve İzmir'de benzinin litre fiyatı 80 TL seviyesinin üzerine çıkacak. İstanbul'da ise fiyatların 80 TL sınırına yaklaşması bekleniyor.