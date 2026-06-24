Bosna Hersek Katar maç özeti ve golleri! (ÖZET) Bosna Hersek Katar kaç kaç bitti, golleri kim attı?

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BOSNA HERSEK KATAR MAÇ ÖZETİ

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BOSNA HERSEK KATAR ÖZET

Bosna Hersek Katar maç özetini maçın ardından TRT Spor resmi sayfasından izleyebilirsiniz.

BOSNA HERSEK KATAR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Bosna Hersek Katar maçı 3-1'lik İsviçre üstünlüğüyle devam ediyor.

BOSNA HERSEK KATAR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Bosna Hersek Katar maçı canlı olarak TRT Spor'da yayınlandı.