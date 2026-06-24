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Bosna Hersek Katar hangi kanalda? Bosna Hersek Katar maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Bosna Hersek Katar hangi kanalda? Bosna Hersek Katar maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Bosna Hersek Katar maçı hangi kanalda belli oldu. Bosna Hersek Katar Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Bosna Hersek Katar maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Bosna Hersek Katar maçını hangi kanal veriyor? İşte Bosna Hersek Katar maçı yayın bilgisi!

Bosna Hersek Katar Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Bosna Hersek Katar maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Bosna Hersek Katar maçını hangi kanal veriyor? İşte Bosna Hersek Katar maçı yayın bilgisi haberimizde...

BOSNA HERSEK KATAR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bosna Hersek Katar maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Bosna Hersek Katar maçını güncel frekans bilgileri ile TRT Spor'dan canlı ve şifresiz izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası'nın yayıncı kuruluşu TRT'den yapılan açıklamada, organizasyondaki maçların kesintisiz bir şekilde izlenebilmesi için uydu alıcıların güncel frekans bilgilerine göre ayarlanması gerektiği belirtildi. Ayrıca daha önce TRT'nin uluslararası spor organizasyonları için kullandığı frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek bulunmadığı aktarıldı.

Dünya Kupası maçlarının Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izlenebileceği kaydedildi.

TRT'nin paylaştığı güncel frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

BOSNA HERSEK KATAR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bosna Hersek Katar maçı, Seattle'da, Lumen Field Stadyumu'nda oynanacak.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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